  2. Rosja
  3. Moskwa
  Mieszkanie w nowym budynku Forum

Mieszkanie w nowym budynku Forum

Moskwa, Rosja
od
$1,82M
;
15
ID: 33176
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 3454125
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 16.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Centralny Okręg Federalny
  • Miasto
    Moskwa
  • Metro
    Prospekt Mira (~ 900 m)
  • Metro
    Sukharevskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Trubnaya (~ 700 m)
  • Metro
    Tsvetnoy Bulvar (~ 500 m)
  • Metro
    Turgenevskaya (~ 1000 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    13

O kompleksie

3 pokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 170.1 m ² na 12 piętrze jest teraz dostępny do zakupu od dewelopera, MR Private. FORUM Club House jest zabytkiem architektonicznym bulwaru Tsvetnoy. Jego odważną architekturą jest praca biura awangardowego "Tsymmaylo, Lyaszenko & Partners". lobby projektu jest odą do Bauhaus. Nie ma miejsca na przypadkowe szczegóły: tylko czyste linie i światło strumieniowe przez panoramiczne okna. Mieszkańcy mają dostęp do prywatnego ogrodu z wieloletnią zielenią. Łącznie 53 apartamenty, o powierzchni do 190 m2, wysokość sufitu do 3,5 m, dwupoziomowe penthouses i tarasy. Wyposażenie na miejscu: strefa SPA i siłownia. Nieskazitelny styl średniowiecza kończy się materiałami premium. Przestronne i dobrze przemyślane układy dla wszystkich scenariuszy życia.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 73.5 – 73.6
Cena za m², USD 24,754 – 25,508
Cena mieszkania, USD 1,82M – 1,88M
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 86.4 – 123.9
Cena za m², USD 20,268 – 25,700
Cena mieszkania, USD 2,01M – 3,07M
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 148.9 – 170.5
Cena za m², USD 24,869 – 30,978
Cena mieszkania, USD 3,70M – 5,27M

Lokalizacja na mapie

Moskwa, Rosja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
