Mieszkanie w nowym budynku Forum

3 pokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 170.1 m ² na 12 piętrze jest teraz dostępny do zakupu od dewelopera, MR Private. FORUM Club House jest zabytkiem architektonicznym bulwaru Tsvetnoy. Jego odważną architekturą jest praca biura awangardowego "Tsymmaylo, Lyaszenko & Partners". lobby projektu jest odą do Bauhaus. Nie ma miejsca na przypadkowe szczegóły: tylko czyste linie i światło strumieniowe przez panoramiczne okna. Mieszkańcy mają dostęp do prywatnego ogrodu z wieloletnią zielenią. Łącznie 53 apartamenty, o powierzchni do 190 m2, wysokość sufitu do 3,5 m, dwupoziomowe penthouses i tarasy. Wyposażenie na miejscu: strefa SPA i siłownia. Nieskazitelny styl średniowiecza kończy się materiałami premium. Przestronne i dobrze przemyślane układy dla wszystkich scenariuszy życia.