Mieszkanie w nowym budynku Forum

3 pokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 170.1 m ² na 12 piętrze jest teraz dostępny do zakupu od dewelopera, MR Private.
FORUM Club House jest zabytkiem architektonicznym bulwaru Tsvetnoy.
Jego odważną architekturą jest praca biura awangardowego "Tsymmaylo, Lyaszenko & Partners".
lobby projektu jest odą do Bauhaus. Nie ma miejsca na przypadkowe szczegóły: tylko czyste linie i światło strumieniowe przez panoramiczne okna.
Mieszkańcy mają dostęp do prywatnego ogrodu z wieloletnią zielenią.
Łącznie 53 apartamenty, o powierzchni do 190 m2, wysokość sufitu do 3,5 m, dwupoziomowe penthouses i tarasy.
Wyposażenie na miejscu: strefa SPA i siłownia.
Nieskazitelny styl średniowiecza kończy się materiałami premium.
Przestronne i dobrze przemyślane układy dla wszystkich scenariuszy życia.