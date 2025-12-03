  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Naro Fominskij gorodskoj okrug
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rosja

Aprelevka
1
Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Aprelevka, Rosja
od
$92,791
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 28–98 m²
54 obiekty nieruchomości 54
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.9 – 67.7
97,148 – 226,627
Mieszkanie 2 pokoi
48.3 – 84.6
164,532 – 271,401
Mieszkanie 3 pokoi
67.5 – 97.7
229,755 – 309,243
Deweloper
ГК "ФСК"
