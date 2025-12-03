  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Swietłogorsk
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Swietłogorsk, Rosja

Apart - hotel Elybay
Swietłogorsk, Rosja
od
$156,928
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 38 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Twój prywatny azyl nad morzem – apartamenty premium ELYBAY nad Bałtykiem Wyobraź sobie: budzisz się przy dźwiękach fal, otwierasz panoramiczne okna i oglądasz wschód słońca nad Bałtykiem. Poranna kawa z widokiem na morze, transport Mercedes-Benz V-Class na życzenie i kolacja zorganizowana…
Deweloper
ElyBay
Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Swietłogorsk, Rosja
od
$101,131
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
LCD Svetlogorsk 3 — to nie tylko kompleks mieszkalny, ale także kompletna mikro-dzielnica, która składa się z ponad 1000 mieszkań. Niskie budynki w pobliżu morza, na których 1000 metrów, różnego rodzaju powierzchnia handlowa na pierwszych piętrach — jest kluczem do komfortu i komfortu dla mi…
Agencja
Westdream
