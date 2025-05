Kompleks mieszkalny ZK 1 j Uznyj

Lokalizacja kompleksu: Jedną z zalet 1-DSC projektów jest duże przeszklone loggie. Kolejną zaletą jest sprawiedliwy format euro. Cały projekt obejmuje inteligentny system domu. Zainstalowany pakiet urządzeń obejmuje: Przekaźnik WiFi do zarządzania grupami konsumentów, bezprzewodowy dźwig pokrywający się z napędem elektronicznym, bezprzewodowy czujnik nieszczelności, Yandex Mini Station. Jego lokalizacja może być nazywana sukcesem ze względu na dostępność transportu i bliskość obiektów naturalnych. W pobliżu jest las, a na każdym dziedzińcu są drzewa owocowe. Na wiosnę, ćwiartka otacza białą różową chmurę: jabłonie, gruszki, śliwki kwitną. Do sierpnia powietrze jest wypełnione aromatem dojrzałych owoców. W zimie narciarstwo rozciąga się pośród drzew pokrytych mrozem. Dostępność transportu: - Transport publiczny: Obecna stacja kolejowa Bulatnikovo (przyszłość MDC D5) znajduje się w odległości spaceru, zaledwie 10- 12 minut. - Pojazdy osobowe: Wygodne wyjście do autostrady M4- w kierunku Moskwy i regionu - 850 m, do drogi moskiewskiej - 1 km Infrastruktura wewnętrzna: Piękne wejścia myślami-out są kolejną zaletą pierwszego południowego projektu. Wejście do wejścia przez ulicę i dziedziniec. Dzięki solidnym szyb, są zawsze lekkie i przytulne. Wejścia znajdują się na poziomie gruntu, więc zarówno młodzi rodzice z wózkiem i osoby niepełnosprawne nie będą niedogodni przez wejście i wyjście. Pokój zapewnia miejsce pod recepcją z wyjściem sieci inżynieryjnych. Jeśli rezydenci zdecydują na walnym zgromadzeniu, że potrzebny jest ochroniarz lub konsjerż, można zorganizować miejsce pracy dla nich szybko i po minimalnych kosztach. W wejściu znajdują się latryny dla dzieci i dorosłych. Wózki inwalidzkie w każdym wejściu pozwalają na utrzymanie porządku i czystości na podłodze. W przypadku spaceru z czworonogim zwierzakiem w złej pogodzie w wejściach ułożone lapomosh. W dziedziniec i publiczny rejon pierwszy południe tak bardzo ciekawy dla młody mieszkaniec. Własny 3 przedszkola i 2 duży szkoła dosłownie "pod okno" Atrakcją projektu jest boulevard- arboretum dla pieszych, jest idealnym miejscem na rodzinne spacery. Po bokach obszaru spaceru znajdują się punkty za różne działania. Centralny plac na bulwarze jest przeznaczony do wszystkich imprez sezonowych, które łączą mieszkańców.