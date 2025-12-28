  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Kommunarka, Rosja

Kommunarka, Rosja
od
$74,036
Rok realizacji 2025
Zen wielkiego miasta Nowa dzielnica Zen Quarters powstaje na południowym zachodzie stolicy – ​​wzdłuż wybrzeża malowniczego Stawu Iwanowskiego i rzeki Warwarki. Projekt opiera się na „połączeniu niespójności", harmonii prostoty i wyrafinowania, natury i miasta – stylu Japandi, łączącym skan…
Deweloper
A101
Kommunarka, Rosja
od
$153,488
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Lokalizacja kompleksu: W mieszkalny kompleks komfort-plus klasa "pierwszy Yasenewski" dostępny korzyść dwa styl życia. Po tym wszystkim, w odległości spaceru od metra, szkoła z 25-metrowym basenem i klastra IT, a jednocześnie aż 63 hektary krajobrazu Trinity Forest Park pod oknami, gdzie jes…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy Ispanskie kvartaly
Zespół mieszkaniowy Ispanskie kvartaly
Zespół mieszkaniowy Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Rosja
od
$121,475
Rok realizacji 2022
Narożnik Barcelony w Moskwie „dzielnice hiszpańskie" – oddzielny i cichy kompleks mieszkalny z dobrą dostępnością transportu w NAO w Moskwie. Obecnie budowana jest druga dzielnica projektu z budynkami mieszkalnymi - oraz klasa biznesowa -, sklepy, kawiarnie, usługi domowe, przedszkola i duż…
Deweloper
A101
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Kommunarka, Rosja
od
$119,740
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 20–121 m²
641 obiekt nieruchomości 641
Na żywo! Praca! Odpocząć! Obszar mieszkalny „Prokshino" jest budowany na brzegu dużego stawu, 500 metrów od istniejącej stacji metra. Linia brzegowa będzie biegła wzdłuż domów przez prawie kilometr. Duża firma - jedna czwarta z centrum handlowym i sportem - w pobliżu pojawi się klaster wydar…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
20.2 – 57.1
147,461 – 315,435
Mieszkanie 2 pokoi
33.9 – 92.5
211,795 – 373,777
Mieszkanie 3 pokoi
56.5 – 90.1
302,242 – 477,739
Mieszkanie 4 pokoi
66.5 – 120.5
319,490 – 570,323
Deweloper
A101
