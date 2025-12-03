  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Obwód królewiecki
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Obwód królewiecki, Rosja

rejon gurjewski
3
Svetlogorskij gorodskoj okrug
2
Swietłogorsk
2
Zelenogradsky District
1
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Dzielnica mieszkaniowa Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Dzielnica mieszkaniowa Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Dzielnica mieszkaniowa Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Królewiec, Rosja
od
$107,238
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 38–132 m²
57 obiekty nieruchomości 57
Unikalna mikro-dzielnica klasy eko-komfortu, która jest obsługiwana wspólnie z ludźmi i oferuje całkowicie domowe środowisko. Obszary mieszkalne i centralne obszary publiczne są idealnie zorganizowane na 20 hektarach
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.2 – 68.0
112,734 – 154,441
Mieszkanie 2 pokoi
65.0 – 100.7
139,577 – 214,586
Mieszkanie 3 pokoi
115.5 – 131.6
216,447 – 299,128
Deweloper
Русская Европа
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Levada
Zespół mieszkaniowy Levada
Zespół mieszkaniowy Levada
Zespół mieszkaniowy Levada
Zespół mieszkaniowy Levada
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Levada
Zespół mieszkaniowy Levada
Królewiec, Rosja
od
$63,968
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 9
Levada LCD znajduje się w bardzo malowniczym miejscu —, w otoczeniu jezior. Dominującą cechą poprawy tarasu będzie również staw wyposażony w promenadę, w którym dorośli i dzieci mogą się zrelaksować. Konstrukcja — dla różnych smaków, ale wszystkie — są ergonomiczne i wygodne. W tej chwili ce…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Palmburg
Zespół mieszkaniowy Palmburg
Zespół mieszkaniowy Palmburg
Zespół mieszkaniowy Palmburg
Zespół mieszkaniowy Palmburg
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Palmburg
Zespół mieszkaniowy Palmburg
rejon gurjewski, Rosja
od
$65,868
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
ZH Palmburg od jednego z największych deweloperów Kaliningradu oferuje życie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki z molo. Umożliwia to zakup jachtu i wyjście na otwarte morze, głównie z mieszkania. Układ jest udany, kompleks jest niski, powietrze jest świeże. Przed Kaliningradem — bardzo blisko.
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
OneOne
Dzielnica mieszkaniowa Nahimovskiy kvartal
Dzielnica mieszkaniowa Nahimovskiy kvartal
Dzielnica mieszkaniowa Nahimovskiy kvartal
Dzielnica mieszkaniowa Nahimovskiy kvartal
Królewiec, Rosja
od
$69,195
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 10
Rejon Nakhimov — to nowy mikrorejon na północnym wschodzie Kaliningradu na końcu ulicy Artyleryjskiej. To miejsce ma niezwykle interesujące nowe budynki i zadbany sektor prywatny. W pobliżu — szkoła i przedszkole. Obszar ten rozwija się bardzo aktywnie. A centrum nie jest daleko. Elewacje ko…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Klen
Zespół mieszkaniowy Klen
Zespół mieszkaniowy Klen
Zespół mieszkaniowy Klen
Zespół mieszkaniowy Klen
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Klen
Zespół mieszkaniowy Klen
Królewiec, Rosja
od
$87,824
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
Klon LCD jest jednym z niewielu nowych projektów w środkowej części Kaliningradu. To miejsce jest ciche i prestiżowe. Sam kompleks jest prezentowany interesująco. Fasady nebanalne i doskonałe zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca sprawiają, że życie w tym domu jest jak najbardziej wygodne.
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nevskiy park
Dzielnica mieszkaniowa Nevskiy park
Dzielnica mieszkaniowa Nevskiy park
Dzielnica mieszkaniowa Nevskiy park
Dzielnica mieszkaniowa Nevskiy park
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nevskiy park
Dzielnica mieszkaniowa Nevskiy park
Królewiec, Rosja
od
$67,864
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
Park Newski - osiedle budynków mieszkalnych w północnym Kaliningradzie. Projekt obejmuje ideę stworzenia otwartych przestrzeni publicznych przeznaczonych do wypoczynku dla mieszkańców i gości dzielnicy. Możliwe było zwiększenie powierzchni tych przestrzeni poprzez zmniejszenie gęstości zabud…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Dom na Donskogo
Zespół mieszkaniowy Dom na Donskogo
Zespół mieszkaniowy Dom na Donskogo
Zespół mieszkaniowy Dom na Donskogo
Zespół mieszkaniowy Dom na Donskogo
Zespół mieszkaniowy Dom na Donskogo
Zespół mieszkaniowy Dom na Donskogo
Królewiec, Rosja
od
$102,462
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Dom na Dmitrij Donsky od firmy IPC to kompleks mieszkaniowy klasy komfortu w prestiżowej dzielnicy. Obok domy premium -. Jest to centralna lokalizacja w Kaliningradzie. Fasada domu jest stylowa i nowoczesna, a układy z dużymi kuchniami będą pasować wielu. Na podziemnym parkingu planowane jes…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Gurjewsk, Rosja
od
$52,653
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Komfort w dzielnicy mieszkalnej ‑ River Park Project – w Gurjewsku pod Kaliningradem w korzystnym i ekologicznym miejscu. Unikalna koncepcja architektoniczna projektu harmonijnie łączy nowoczesne trendy architektoniczne z klasycznymi elementami. Szczególny urok i piękno 5 ‑ dodane do domów p…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Apart - hotel Elybay
Apart - hotel Elybay
Swietłogorsk, Rosja
od
$156,928
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 38 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Twój prywatny azyl nad morzem – apartamenty premium ELYBAY nad Bałtykiem Wyobraź sobie: budzisz się przy dźwiękach fal, otwierasz panoramiczne okna i oglądasz wschód słońca nad Bałtykiem. Poranna kawa z widokiem na morze, transport Mercedes-Benz V-Class na życzenie i kolacja zorganizowana…
Deweloper
ElyBay
Zostaw prośbę
Apartamentowiec ZhK Alpy
Apartamentowiec ZhK Alpy
Apartamentowiec ZhK Alpy
Apartamentowiec ZhK Alpy
Apartamentowiec ZhK Alpy
Pokaż wszystko Apartamentowiec ZhK Alpy
Apartamentowiec ZhK Alpy
Królewiec, Rosja
od
$71,862
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Alpin Resident Complex — nowa dominująca architektura na północy - wschodzie Kaliningradu. Około — sektor prywatny i niskie budynki. Wszędzie świeże powietrze. Lokalizacja jest taka, że cała infrastruktura znajduje się w pobliżu, niedaleko centrum miasta.
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Dom na Batalnoy
Zespół mieszkaniowy Dom na Batalnoy
Zespół mieszkaniowy Dom na Batalnoy
Zespół mieszkaniowy Dom na Batalnoy
Zespół mieszkaniowy Dom na Batalnoy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dom na Batalnoy
Zespół mieszkaniowy Dom na Batalnoy
Królewiec, Rosja
od
$58,550
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 16
House on the Batal — to kolejny projekt rozwojowy dla dynamicznie rozwijającego się moskiewskiego regionu Kaliningradu. Deweloper z wieloletnim doświadczeniem i reputacją oferuje kupowanie mieszkań o ciekawych wzorach, patio krajobrazowe i nowoczesne rozwiązania elewacyjne. Dom wygląda harmo…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Leto
Zespół mieszkaniowy Leto
Zespół mieszkaniowy Leto
Zespół mieszkaniowy Leto
Zespół mieszkaniowy Leto
Zespół mieszkaniowy Leto
Zespół mieszkaniowy Leto
Królewiec, Rosja
od
$61,211
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 16
ZHK Summer od jednego z największych twórców Kaliningradu to doskonała wersja wielopiętrowego rozwoju w malowniczym miejscu o bogatych cechach. Dziedziniec bez samochodów i parking podziemny to najwyższy komfort. Nabrzeże jeziora, widok z okien na to jezioro, zielony układ wokół, jak cała ni…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Rybnaya Derevnya
Zespół mieszkaniowy Rybnaya Derevnya
Zespół mieszkaniowy Rybnaya Derevnya
Zespół mieszkaniowy Rybnaya Derevnya
Zespół mieszkaniowy Rybnaya Derevnya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Rybnaya Derevnya
Zespół mieszkaniowy Rybnaya Derevnya
Królewiec, Rosja
od
$163,007
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 9
LCD Fish Village to nie tylko kompleks mieszkalny. W rzeczywistości jest to nowa atrakcja w Kaliningradzie i nowa atrakcja. Ekstremalne fasady, najbardziej turystyczne miejsce podróży, obszar o wysoce rozwiniętej infrastrukturze, duża liczba miejsc parkingowych. Wszystkie cechy kompleksu pok…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Russkaa Evropa
Zespół mieszkaniowy Russkaa Evropa
Zespół mieszkaniowy Russkaa Evropa
Zespół mieszkaniowy Russkaa Evropa
Zespół mieszkaniowy Russkaa Evropa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Russkaa Evropa
Zespół mieszkaniowy Russkaa Evropa
Królewiec, Rosja
od
$72,499
Liczba kondygnacji 11
O kompleksieRosyjska Europa Ecoquarter będzie składać się z 6 kompleksów mieszkalnych i klastra edukacyjnego zbudowanego na zasadzie wolnego miasta. Całkowity obszar kwartału wynosi ponad 20 hektarów. Projekt został zaprojektowany na 7- 10 lat i będzie realizowany do 2030 r.Pierwszy kompleks…
Agencja
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Alpenshtadt
Zespół mieszkaniowy Alpenshtadt
Zespół mieszkaniowy Alpenshtadt
Zespół mieszkaniowy Alpenshtadt
Zespół mieszkaniowy Alpenshtadt
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Alpenshtadt
Zespół mieszkaniowy Alpenshtadt
Królewiec, Rosja
od
$56,554
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Kompleks mieszkaniowy Alpenstadt to ogromny nowy obszar na północy Kaliningradu. Eksplozje są planowane 6. Kompleks otoczony jest prywatnymi budynkami i naturalnymi krajobrazami. Zalety: nowoczesny design, podziemny parking i wyposażone place zabaw. A także: wieloletnie doświadczenie i reput…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Swietłogorsk, Rosja
od
$101,131
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
LCD Svetlogorsk 3 — to nie tylko kompleks mieszkalny, ale także kompletna mikro-dzielnica, która składa się z ponad 1000 mieszkań. Niskie budynki w pobliżu morza, na których 1000 metrów, różnego rodzaju powierzchnia handlowa na pierwszych piętrach — jest kluczem do komfortu i komfortu dla mi…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Belyy sad
Zespół mieszkaniowy Belyy sad
Zespół mieszkaniowy Belyy sad
Zespół mieszkaniowy Belyy sad
Zespół mieszkaniowy Belyy sad
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Belyy sad
Zespół mieszkaniowy Belyy sad
Królewiec, Rosja
od
$54,558
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 9
Kompleks mieszkaniowy „Biały Ogród” znajduje się na południu Kaliningradu, z dala od centrum. Ta część regionu moskiewskiego słynie z doskonałej infrastruktury społecznej. Cena w tym obszarze jest niższa niż w innych, ale jakość konstrukcji rośnie. Deweloper ma ogromne doświadczenie. Komplek…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Vasilki
Zespół mieszkaniowy Vasilki
Zespół mieszkaniowy Vasilki
Zespół mieszkaniowy Vasilki
Zespół mieszkaniowy Vasilki
Zespół mieszkaniowy Vasilki
Zespół mieszkaniowy Vasilki
Vasilkovo, Rosja
od
$46,574
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
Kompleks mieszkaniowy „Vasilki” znajduje się na wschodnich obrzeżach Kaliningradu, na północ od -. Cechą charakterystyczną praktycznych projektów —, podziemny parking i spiżarnie. Jednym słowem, wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Tri kita
Zespół mieszkaniowy Tri kita
Zespół mieszkaniowy Tri kita
Zespół mieszkaniowy Tri kita
Zespół mieszkaniowy Tri kita
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tri kita
Zespół mieszkaniowy Tri kita
Królewiec, Rosja
od
$69,636
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
LCD Trzy wieloryby znajdują się w pobliżu jednego z największych parków w Kaliningradzie — Park Maxa Ashmanna. To prywatny budynek, przyroda jest tutaj doskonała. Kompleks harmonijnie wpasowuje się w istniejące środowisko. Apartamenty są zaprojektowane zgodnie z nowoczesnymi trendami, istnie…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Pribaltiyskaya Rivera
Zespół mieszkaniowy Pribaltiyskaya Rivera
Zespół mieszkaniowy Pribaltiyskaya Rivera
Zespół mieszkaniowy Pribaltiyskaya Rivera
Zespół mieszkaniowy Pribaltiyskaya Rivera
Zespół mieszkaniowy Pribaltiyskaya Rivera
Zielenogradsk, Rosja
od
$69,195
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
LCD Baltic Riviera — to interesujący projekt komfortowy - od jednego z największych deweloperów przybrzeżnych. Do morza minut 7 spacer. Ten obszar Zelenogradsk obecnie aktywnie się rozwija. Kurort jest bardzo dogodny do stałego pobytu. Fajnie jest też mieć nieruchomości w tak przytulnym komp…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Gorkiy
Apartamentowiec Gorkiy
Apartamentowiec Gorkiy
Apartamentowiec Gorkiy
Apartamentowiec Gorkiy
Apartamentowiec Gorkiy
Królewiec, Rosja
od
$85,163
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
Dom Gorki łączy doskonałą lokalizację, wysokiej jakości materiały budowlane i doskonałą reputację dewelopera Kaliningradostroyinvest.
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Novyy gorod
Dzielnica mieszkaniowa Novyy gorod
Dzielnica mieszkaniowa Novyy gorod
Dzielnica mieszkaniowa Novyy gorod
Dzielnica mieszkaniowa Novyy gorod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Novyy gorod
Dzielnica mieszkaniowa Novyy gorod
Królewiec, Rosja
od
$61,211
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 9
LCD Nowe miasto znajduje się w mikrodystrykcie Cosmodemyansky niedaleko Kaliningradu. Około — zielonych łóżek i jezior. Stąd bardzo wygodnie jest udać się do nadmorskich miast. Obszar ten ma niezbędną infrastrukturę do wygodnego życia. Sam kompleks jest estetyczny, jego konstrukcja jest komp…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Karlshof
Zespół mieszkaniowy Karlshof
Zespół mieszkaniowy Karlshof
Zespół mieszkaniowy Karlshof
Zespół mieszkaniowy Karlshof
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Karlshof
Zespół mieszkaniowy Karlshof
Królewiec, Rosja
od
$259,481
Rok realizacji 2015
Liczba kondygnacji 17
LCD Karlshof był jednym z pierwszych drapaczy chmur w Kaliningradzie. Projekt mieszkań jest bardzo wygodny. Lokalizacja — jest jedną z najbardziej centralnych: obok Central Parku i 10 minut spacerem od centrum. Wysokiej jakości konstrukcja, drogie materiały i jeden z najbardziej doświadczony…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Solo
Zespół mieszkaniowy Solo
Zespół mieszkaniowy Solo
Zespół mieszkaniowy Solo
Zespół mieszkaniowy Solo
Zespół mieszkaniowy Solo
Królewiec, Rosja
od
$71,191
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 16
ZHK Solo — projekt wysokiego budynku w centralnej dzielnicy Kaliningradu. Nowoczesna architektura, podziemny parking, bliskość centrum miasta, doświadczony programista i wygodny układ — elementy dobrego domu w przyszłości.
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Stereo
Zespół mieszkaniowy Stereo
Zespół mieszkaniowy Stereo
Zespół mieszkaniowy Stereo
Zespół mieszkaniowy Stereo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Stereo
Zespół mieszkaniowy Stereo
Królewiec, Rosja
od
$47,904
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 16
ZHK Stereo to ogromny kompleks domów 4 w obwodzie kaliningradzkim w Moskwie. To miejsce jest aktywnie budowane, infrastruktura jest w pobliżu. Sam kompleks to nowoczesny styl, małe apartamenty i wielu sąsiadów. Dla miłośników aktywnego życia.
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się