Kompleks mieszkalny ZK 1 j Salarevskij

Lokalizacja kompleksu: Cała okolica jest zaprojektowana w koncepcji "żadnych samochodów". Parkowane samochody nie psują krajobrazu, a rodzice nie muszą się martwić o przenoszenie dzieci. Terytorium kompleksu jest królestwo pieszych. Co powinieneś zrobić, jeśli masz coś dużego? Problem rozwiązuje wejście do budynku z zewnątrz kompleksu. Przejście do domów jest organizowane wzdłuż zewnętrznego konturu mikrodzielnicy. Miejsca przeznaczone dla samochodów osobowych są zarezerwowane na 7 piętrach parkingów oraz na podziemnym parkingu 6. budynku. Porządek i bezpieczeństwo są uważnie obserwowane przez wiele kamer. Środowisko bez barier ułatwia przemieszczanie się młodych rodziców z wózkami inwalidzkimi, małymi dziećmi i mieszkańcami niepełnosprawnymi. Dostępność transportu: 1. Salarievsky znajduje się w Nowej Moskwie zaledwie 2 km od Moscow Ring Road i 5 minut spacerem od stacji metra Salarievo. Jeśli jesteś jazdy, to jest wygodne dla Ciebie, aby przejść do autostrady szybkiego Kijowa. Nie prowadzisz samochodu? Salarievo stacji metra i dworca autobusowego w odległości spaceru. W pobliżu metra jest jeden z największych centrów handlowych New Moscow "Salaris". Oznacza to, że wszystkie rodzaje zakupów i rozrywki dla całej rodziny są również w pobliżu. Pojazdy osobowe: Do Kijowa - 0.2 km Do MKAD - 2,4 km Do autostrady Kaluga - 5 km Do Leninsky Prospekt - 3,2 km Transport publiczny: Do stacji metra "Salaryevo" - 7 minut spacerem Do przystanków transportu naziemnego - 5-10 minut pieszo Do Leninsky Prospekt autobusem - 10 minut Infrastruktura wewnętrzna: Na dziedzińcu znajduje się atmosfera światła beztroski nastrój. Po bokach znajdują się ulubione sklepy lokalne, gdzie można kupić niezbędne towary, kawiarnie, gdzie miło jest usiąść z przyjaciółmi, i kawy punktów. Na bulwarze można obejrzeć wystawę uliczną, grać w szachy z sąsiadami i huśtać się na huśtawce światła. Dzieci dorastają szybko, a teraz pojawia się kwestia przedszkola. Na terenie znajduje się nowoczesny ogród z 225 miejscami. Z przedszkola dziecko płynnie przechodzi do własnej szkoły miejskiej, zaprojektowanej na 450 miejsc. Zbudowany na indywidualnym projekcie, odpowiada estetycznej i przyjaznej koncepcji LCD. Kompleks jest przylegający do obszaru, na którym już powstała i rozwinięta infrastruktura. Sklepy, centra fitness lub kawiarnie można łatwo dotrzeć pieszo, a pobliskie parki można dotrzeć rowerem lub skuterem. W odległości spaceru znajduje się centrum handlowe "Salaris". Różnorodne zakupy, salony piękności, kawiarnie i restauracje można nazwać głównym w palecie rozrywki.