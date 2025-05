Kompleks mieszkalny ZK 1 j Leningradskij

Lokalizacja kompleksu: Koncepcja poprawy harmonijnie łączy cechy obu miast. Terytorium kompleks przebijam strzała chodzący bulwary, zredukowany kopia Petersburg aleja. Staramy się, aby każdy element LCD był przemyślany, wypełniony komfortem i troską o wszystkich mieszkańców, w tym o czworonogich. W każdym apartamencie podłączonym podstawowy pakiet "Smart apartment" zapomnij o zmartwieniu wyciekiem; skonfiguruj swoje scenariusze zarządzania urządzeniami i elektrycznością; komunikuj się z głosem "Smart apartment"; Możesz łatwo rozszerzyć "podstawowy pakiet" i połączyć dodatkowe opcje i urządzenia do kontrolowania obsługi urządzeń gospodarstwa domowego i systemów z dowolnego miejsca na świecie, na przykład: włączyć ogrzewanie kolacji; dostosować jasność światła; dostosować objętość muzyki; dostosować pracę ciepłych podłóg. Dostępność transportu: 15 minut spacerem do stacji Molzhaninovo (Planernaya), IDC3. Zaledwie 7 km od Moscow Ring Road wzdłuż autostrady Leningrad, zaraz po przekroczeniu autostrady międzynarodowej. Infrastruktura wewnętrzna: Dla dzieci gry i rekreacji dorosłych w kwartale istnieje wiele opcji dla przytulnych courtyards Moskwy. Dziecięce obszary są oddzielone od dorosłych, boiska sportowe i obszary treningowe z ich hałaśliwych gier są podejmowane poza dziedzińcami. We wszystkich strefach stosuje się wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska. Sprzęt dla placów zabaw został opracowany z udziałem psychologów dziecięcych. Dla miłośników rowerów kładziemy ścieżki rowerowe prowadzące do malowniczych stawów. Jeśli potrzebujesz sklepu, apteki, a może po prostu chcesz siedzieć z rodziną lub przyjaciółmi w kawiarni obok - wszystko czego potrzebujesz znajduje się na pierwszych piętrach budynków na zewnątrz kompleksu.