  2. Rosja
  3. Zelenogradsky District
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Zelenogradsky District, Rosja

Zielenogradsk
Zespół mieszkaniowy Pribaltiyskaya Rivera
Zielenogradsk, Rosja
od
$69,195
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
LCD Baltic Riviera — to interesujący projekt komfortowy - od jednego z największych deweloperów przybrzeżnych. Do morza minut 7 spacer. Ten obszar Zelenogradsk obecnie aktywnie się rozwija. Kurort jest bardzo dogodny do stałego pobytu. Fajnie jest też mieć nieruchomości w tak przytulnym komp…
Agencja
Westdream
