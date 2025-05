Kompleks mieszkalny ZK 1 j Izmajlovskij

Lokalizacja kompleksu: Nowoczesny projekt architektoniczny "1. Izmailowski" jest idealnym miejscem do życia, położony we wschodniej części Moskwy, otoczony 14000 hektarów lasu. Kompleks przenika atmosferą zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia. Ogród liliowy i pobliskie parki leśne są miejscami do uprawiania narciarstwa w zimie i joggingu tonicznego w lecie. Położony między Szchelkovskoye autostrady i ulicy Amurskaya, "1. Izmailowsky" znajduje się nie tyle przez bliskość miejskich punktów przyciągania, ale przez okolicę z zielonych przestrzeni i obiektów sportowych. Jest ogrodzony od autostrady przez rozwój pierwszej linii i własne ogrody zdrowia. W jego oknach znajduje się szmaragdowe morze Parku Wyspy Łoś i gęste korony otaczających dziedzińców. Jego harmonogram obejmuje sport i spacery w Ismalovo. Dostępność transportu: Nie więcej niż 2,5 km do stacji metra "Czerkizovskaya", MCC "Lokomotiv" i metra "Shchelkovskaya". Szchelkovskoye autostrada łączy dzielnicę z North- Eastern Chord i Moscow Ring Road, Central Bus Station i Eastern Railway Station. Dwa przystanki autobusowe w kilka minut spacerem i 11 szlaków transportu publicznego. Samochodem: 3 minuty. 12 minut do TTK 15 minut do pierścienia ogrodowego Infrastruktura wewnętrzna: Kompleks znajduje się w historycznie ustalonym obszarze Moskwy z dobrej jakości i gęstości infrastruktury. Centra handlowe i sklepy łańcuchowe: 6 przedszkoli, w tym własnego przedszkola na 125 miejsc 3 szkoły, w tym ich własna szkoła - Polikliniki i ośrodki zdrowia - Parki i obszary rekreacyjne Lokalizacja projektu architektonicznego stwarza wszystkie warunki dla tych, którzy dążą do zdrowego stylu życia i dla tych, którzy już dokonali wyboru na jego korzyść. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się kilka stadionów i wiele obiektów sportowych dla sportu dla każdego smaku: od ulubionej piłki nożnej, koszykówki i do sportów konnych. Projekt otoczony jest ponad 30 km zorganizowanych ścieżek biegowych i rowerowych.