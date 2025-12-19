  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Centralny Okręg Federalny, Rosja

Moskwa
19
Obwód moskiewski
8
Kommunarka
4
Obwód smoleński
3
Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Pokaż wszystko Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Moskwa, Rosja
od
$617,358
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 90
Powierzchnia 33–103 m²
84 obiekty nieruchomości 84
Rozpoczęcie sprzedaży apartamentów w ONE - najbardziej innowacyjny wieżowiec w Rosji. Położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy biznesowej Moskwa - Moscow- City. Teraz dostępne: 2 pokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 79,2 m ² na 38 piętrze. Nowy premium kompleks mieszkalny, ONE, znaj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.7 – 60.9
617,358 – 1,07M
Mieszkanie 2 pokoi
67.2 – 93.4
1,08M – 1,51M
Mieszkanie 3 pokoi
97.1 – 103.0
1,75M – 1,82M
Deweloper
MR
TOP TOP
Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Pokaż wszystko Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Moskwa, Rosja
od
$2,48M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 61–265 m²
131 obiekt nieruchomości 131
Heatherwick Studio i Paris Classical Architecture przysparzają swoim niezmierzonym talentom zadania odbudowy tego, co kiedyś było - i wkrótce znów będzie - najbardziej pożądanej dzielnicy Moskwy. Architektura przywraca dziedzictwo poprzez śmiałość do ponownego wyobrażenia sobie długotrwałyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.8 – 152.9
2,45M – 11,44M
Mieszkanie 2 pokoi
95.0 – 190.8
3,91M – 10,98M
Mieszkanie 3 pokoi
164.1 – 241.9
5,84M – 12,81M
Mieszkanie 4 pokoi
264.3 – 265.0
9,95M – 10,58M
Deweloper
MR
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Rosja
od
$107,901
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 25
Lokalizacja kompleksu: Jedną z zalet 1-DSC projektów jest duże przeszklone loggie. Kolejną zaletą jest sprawiedliwy format euro. Cały projekt obejmuje inteligentny system domu. Zainstalowany pakiet urządzeń obejmuje: Przekaźnik WiFi do zarządzania grupami konsumentów, bezprzewodowy dźwig pok…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Odincovskij gorodskoj okrug, Rosja
od
$74,610
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 29–87 m²
24 obiekty nieruchomości 24
Lokalizacja kompleksu: Aby stworzyć harmonijną przestrzeń, projekt ma całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od zamkniętych dziedzińców z placami zabaw i rekreacji, siłowni z minisaunami i pokoju dziecięcego, do zagłębienia krajobrazu, gdzie znajduje się duże centrum gier z trasy spacerowe…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.9 – 29.6
71,686 – 87,569
Mieszkanie 2 pokoi
55.3 – 73.1
150,814 – 196,386
Mieszkanie 3 pokoi
86.8
263,083
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Lermontovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Lermontovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Lermontovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Lermontovskij
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Lermontovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Lermontovskij
Lubiercy, Rosja
od
$118,228
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 28–110 m²
38 obiekty nieruchomości 38
Lokalizacja kompleksu: Poczucie przytulnego domu powinno zacząć się od wejścia. Staraliśmy się zapewnić wszystkie niuanse, aby nasze windy spełniały najsurowsze, nowoczesne wymagania. podwórze bez samochodów, zamknięte, bezpieczne, bezpieczne miejsce z wygodnym dostępem do samochodu, czystsz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.6 – 41.9
118,228 – 162,343
Mieszkanie 2 pokoi
41.9 – 59.7
188,188 – 222,934
Mieszkanie 3 pokoi
77.8
255,572
Mieszkanie 4 pokoi
101.0 – 109.5
259,486 – 281,187
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Moskwa, Rosja
od
$252,890
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 29
Lokalizacja kompleksu: Rotterdam ma doskonałą lokalizację, która pozwoli wybrać bieżącą trasę i transport w zależności od nastroju, celów i pogody. Stąd jest to wygodne, aby dostać się do centrum zarówno metrem - stacja znajduje się w odległości spaceru i samochodem. Warsaw Highway łączy kom…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Rosja
od
$146,422
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Lokalizacja kompleksu: W mieszkalny kompleks komfort-plus klasa "pierwszy Yasenewski" dostępny korzyść dwa styl życia. Po tym wszystkim, w odległości spaceru od metra, szkoła z 25-metrowym basenem i klastra IT, a jednocześnie aż 63 hektary krajobrazu Trinity Forest Park pod oknami, gdzie jes…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Aprelevka, Rosja
od
$105,035
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 40 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Lokalizacja kompleksu: Unikalny kompleks mieszkalny położony 20 minut od Moskwy na autostradzie Kijowa i otoczony dziewiczym lasem. W April Park łatwo cieszyć się życiem w przyrodzie, nie rezygnując ze zwykłego poziomu komfortu. Jest to możliwe dzięki unikalnej kombinacji zalet kompleksu. Ko…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.3
146,254
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Rosja
od
$83,176
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 23–113 m²
241 obiekt nieruchomości 241
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
22.9 – 47.7
84,672 – 166,601
Mieszkanie 2 pokoi
44.0 – 71.0
130,935 – 177,164
Mieszkanie 3 pokoi
62.6 – 85.9
160,521 – 240,957
Mieszkanie 4 pokoi
89.3 – 112.8
219,805 – 274,949
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Moskwa, Rosja
od
$491,839
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 48
Lokalizacja kompleksu: Lokalizacja budynków kompleksu w postaci trzyramiennej gwiazdy, jak również różne wysokości budynków pozwoliły zachować doskonałe widoki na prawie wszystkie apartamenty powyżej poziomu drzewa. Ponadto specyfika obszaru inspiruje do osiągnięcia nowych horyzontów. W każd…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Datskij kvartal
Zespół mieszkaniowy ZK Datskij kvartal
Zespół mieszkaniowy ZK Datskij kvartal
Zespół mieszkaniowy ZK Datskij kvartal
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Datskij kvartal
Zespół mieszkaniowy ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
od
$122,496
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 9
Lokalizacja kompleksu: Poczuj piękno życia w małym europejskim miasteczku bez wyjazdu do Moskwy. Tutaj wszystko jest blisko i przemyślane dla Ciebie: sklepy, piekarnie, pralnie, apteki i salony piękności w odległości spaceru. Dostępność spiżarni pozwoli na utrzymanie doskonałego porządku i k…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Moskwa, Rosja
od
$155,745
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Lokalizacja kompleksu: Nowoczesny projekt architektoniczny "1. Izmailowski" jest idealnym miejscem do życia, położony we wschodniej części Moskwy, otoczony 14000 hektarów lasu. Kompleks przenika atmosferą zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia. Ogród liliowy i pobliskie parki leśne są m…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Moskwa, Rosja
od
$259,129
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 47
Lokalizacja kompleksu: Poczucie przytulnego domu powinno zacząć się od wejścia. Staraliśmy się zapewnić wszystkie niuanse, aby nasze windy spełniały najsurowsze, nowoczesne wymagania. Zawsze widzisz, kto dzwoni. W każdym apartamencie podłączony podstawowy pakiet "Smart apartment" zapomnij o …
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Moskwa, Rosja
od
$176,361
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Lokalizacja kompleksu: Na pierwszych piętrach kompleksu ruchu. Będzie miała własną infrastrukturę handlową. Mieszkańcy kompleksu zawsze będą mogli delektować się kawą z ulubionej kawiarni, udać się do Minimarketu po mleko w drodze do domu i pobiec do apteki. W stoczni bez samochodów stworzy …
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Moskwa, Rosja
od
$311,599
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 44
Powierzchnia 77–162 m²
26 obiekty nieruchomości 26
Lokalizacja kompleksu: Klasa Premium tuż nad brzegiem rzeki Moskwy, z bezpośrednim dostępem do nabrzeża i wspaniałe widoki panoramiczne! Na nabrzeżu Shelekikhinskaya znajduje się molo dla tramwajów rzecznych. Będziesz miał dostęp do jedynej moskiewskiej tętnicy transportowej, która nigdy nie…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
76.6 – 81.9
574,649 – 851,807
Mieszkanie 4 pokoi
111.2 – 118.2
1,40M – 1,54M
Mieszkanie 5 pokojów
113.7 – 162.2
887,661 – 2,04M
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Rosja
od
$80,148
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 24
Lokalizacja kompleksu: Pierwszy kompleks Donskoy znajduje się 7 km od Moscow Ring Road wzdłuż autostrady M- 4 Don. Łączy wszystkie zalety komfortowego środowiska miejskiego i naturalnego otoczenia. Projekt jest dość duży odsetek mieszkań z 2-3 stron świata. Sekcje bekonowe tworzą wizualny ks…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Moskwa, Rosja
od
$126,719
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 15
Lokalizacja kompleksu: Koncepcja poprawy harmonijnie łączy cechy obu miast. Terytorium kompleks przebijam strzała chodzący bulwary, zredukowany kopia Petersburg aleja. Staramy się, aby każdy element LCD był przemyślany, wypełniony komfortem i troską o wszystkich mieszkańców, w tym o czworono…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Moskwa, Rosja
od
$206,845
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 44
Lokalizacja kompleksu: Sky Garden znajduje się w obszarze Pokrovskoye- Streshnevo. Na terytorium ten rejon hałas listowie ten sam nazwa park. Zielony malowniczy obszar, rzeki i kanały w pobliżu, czyste świeże powietrze z moskiewskich liści podmiejskich jest idealnym miejscem do odczuwania cz…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Rosja
od
$169,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 25
Lokalizacja kompleksu: Cała okolica jest zaprojektowana w koncepcji "żadnych samochodów". Parkowane samochody nie psują krajobrazu, a rodzice nie muszą się martwić o przenoszenie dzieci. Terytorium kompleksu jest królestwo pieszych. Co powinieneś zrobić, jeśli masz coś dużego? Problem rozwią…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Moskwa, Rosja
od
$810,573
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 9
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Chimki, Rosja
od
$89,625
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 17
Lokalizacja kompleksu: Pierwszy Sheremetyevo kompleks mieszkalny znajduje się w samym centrum Podrezkovo, od niego tylko 6 minut spacerem do dworca kolejowego o tej samej nazwie i planowane na otwarcie IDC-3. Kompleks jest jasny i przytulny, lobby, duży wózek inwalidzki, lapomowash. Dzięki g…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Moskwa, Rosja
od
$296,721
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 21
Powierzchnia 34–123 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Reprezentatywny projekt premium w obszarze prospektu emisyjnego Leningradsky dewelopera Bundestagu GloraX. Format klubu domu oferuje mieszkańcom wyjątkową jakość życia i wszystkie zalety jednego udanego środowiska społecznego. br / br / Nowoczesna dominac…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.8
367,292
Mieszkanie 2 pokoi
67.6
435,245
Mieszkanie 3 pokoi
92.0
571,650
Mieszkanie 4 pokoi
122.7
924,551
Kawalerka
34.2
226,507
Agencja
One Moscow
Dzielnica mieszkaniowa Rodnye kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Rodnye kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Rodnye kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Rodnye kvartaly
Marushkino, Rosja
od
$59,999
Rok realizacji 2026
Mała ojczyzna w ogromnej MoskwieNowy kompleks mieszkalny jest budowana w przytulnej, przyjaznej środowisku lokalizacji w południowo-zachodniej części stolicy. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się dobrze zadbane wioski i malowniczy Ulyanovsk Forest Park. Dzięki temu z okien otworzą się inspi…
Deweloper
A101
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Pokaż wszystko Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Moskwa, Rosja
od
$114,493
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 45–56 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Mieszkaniowe apartamenty klasy biznesowej « Queen 13 » dla tych, którzy mieszkają i pracują w okolicy Ostankino i kochają tę lokalizację. / p Dziesięciopiętrowy dom na 205 mieszkań oferuje przyszłym mieszkańcom unikalne formaty mieszkań, w tym 4 penthouse'y z tarasami, z których 2 są d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0 – 47.6
163,811 – 188,652
Mieszkanie 2 pokoi
55.5
229,198
Agencja
One Moscow
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Kommunarka, Rosja
od
$121,475
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 20–123 m²
292 obiekty nieruchomości 292
Sztuka szczęśliwego życia Podstawą projektu - styl życia krajów nordyckich, które konsekwentnie prowadzą do "oceny szczęścia". LCD "Skandynawia" jest budowana na granicy Parku Leśnego Butow w przyjaznej środowisku południowo-zachodniej części Moskwy - dla tych, którzy wybierają komfort met…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
19.9 – 54.9
118,400 – 291,901
Mieszkanie 2 pokoi
35.8 – 85.0
221,955 – 447,621
Mieszkanie 3 pokoi
54.9 – 93.2
282,178 – 487,606
Mieszkanie 4 pokoi
65.0 – 120.8
314,749 – 496,489
Mieszkanie 5 pokojów
122.0 – 123.0
540,153 – 570,190
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Moskwa, Rosja
od
$215,574
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 28–136 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Projekt « FORST » znajduje się w malowniczym miejscu w Moskwie, w pobliżu nasypu Simonovskaya. br / Według oficjalnej strony internetowej, projekt składa się z pięciu budynków na 808 mieszkań. Niektóre apartamenty wyposażone są w tarasy br / Dziedziniec jest zagospodarowany i ma …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.4
199,314
Mieszkanie 2 pokoi
60.5
304,409
Mieszkanie 3 pokoi
136.5
850,461
Kawalerka
27.7
160,081
Agencja
One Moscow
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Troick, Rosja
od
$66,587
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
Wszystkie zalety stolicy na tle malowniczego krajobrazuProjekt wielkoskalowy w południowo-zachodniej Moskwie obejmuje trzy nowe okręgi ("kwartały"). Są one zjednoczone przez wspólną ideę: aby marzenia współczesnych mieszkańców o ciekawej, wygodnej i zróżnicowanej przestrzeni miejskiej otoczo…
Deweloper
A101
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Novyy Smolensk
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Novyy Smolensk
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Novyy Smolensk
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Novyy Smolensk
okręg miejski Smoleńsk, Rosja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
“ Nowy Smoleńsk ” - to duży projekt, który może osiągnąć swój zasięg i uwagę. Obszar południowej części miasta jest planowany do zagospodarowania. Smoleńsk o powierzchni ponad 200 hektarów. Całkowita powierzchnia wybudowanych domów wyniesie kilka milionów metrów kwadratowych. Według projektu…
Agencja
Креативное бюро
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Kommunarka, Rosja
od
$74,036
Rok realizacji 2025
Zen wielkiego miasta Nowa dzielnica Zen Quarters powstaje na południowym zachodzie stolicy – ​​wzdłuż wybrzeża malowniczego Stawu Iwanowskiego i rzeki Warwarki. Projekt opiera się na „połączeniu niespójności”, harmonii prostoty i wyrafinowania, natury i miasta – stylu Japandi, łączącym skan…
Deweloper
A101
Apartamentowiec ZhK Shokolad
Apartamentowiec ZhK Shokolad
Apartamentowiec ZhK Shokolad
Apartamentowiec ZhK Shokolad
okręg miejski Smoleńsk, Rosja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 11
Kompleks mieszkaniowy Chocolate zmieni twoje rozumienie komfortu i bezpieczeństwa. Położony w cichej, zielonej okolicy w centrum Smoleńska, doskonale łączy doskonałą dostępność transportu, dostępność sklepów i innej infrastruktury miejskiej w odległości spaceru. ZhK "Chocolate ”przedstawia …
Agencja
Креативное бюро
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
okręg miejski Smoleńsk, Rosja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 10
Kompleks mieszkaniowy Zagorye w pociągu hipodromowym zmieni twoje rozumienie komfortu i przyjazności dla środowiska. Położony w cichej, zielonej okolicy, doskonale łączy doskonałą dostępność transportu, bliskość centrum miasta. LCD to 10-piętrowy ceglany budynek mieszkalny z indywidualnym o…
Agencja
Креативное бюро
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Moskwa, Rosja
od
$153,884
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 25–117 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Portland - nadmorska dzielnica 8 domów o wysokości do 29 pięter z apartamentami biznesowymi zlokalizowanymi w okolicy Pechatniki, przy South Port Street Projekt architektoniczny « PORTLAND » został opracowany przez De Architekten Cie. Kompleks składa się z 2 linii. Każda z nich ma 4 wieże p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
25.4 – 44.8
120,503 – 222,501
Mieszkanie 2 pokoi
56.6 – 90.4
206,977 – 381,313
Mieszkanie 3 pokoi
88.3
314,893
Mieszkanie 4 pokoi
99.9 – 116.6
410,160 – 467,584
Kawalerka
27.0
161,167
Agencja
One Moscow
Zespół mieszkaniowy Ispanskie kvartaly
Zespół mieszkaniowy Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Rosja
od
$121,475
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 84 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Narożnik Barcelony w Moskwie „dzielnice hiszpańskie” – oddzielny i cichy kompleks mieszkalny z dobrą dostępnością transportu w NAO w Moskwie. Obecnie budowana jest druga dzielnica projektu z budynkami mieszkalnymi - oraz klasa biznesowa -, sklepy, kawiarnie, usługi domowe, przedszkola i duż…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
83.5
296,365
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Moskwa, Rosja
od
$290,164
Rok realizacji 2024
Powierzchnia 41–101 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Miasto klubowe nad rzeką Primavera znajduje się na jednym z najbardziej malowniczych wybrzeży w północno-zachodniej Moskwie. br / W mieszkaniach z niezrównanym widokiem na rzekę można jednocześnie podziwiać słońce i wodę, a pierwsza linia zawsze pozostaje pierwsza.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.2 – 44.3
231,813 – 259,082
Mieszkanie 2 pokoi
77.3 – 100.9
342,442 – 612,402
Agencja
One Moscow
Zespół mieszkaniowy Republic
Zespół mieszkaniowy Republic
Zespół mieszkaniowy Republic
Zespół mieszkaniowy Republic
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Republic
Zespół mieszkaniowy Republic
Moskwa, Rosja
od
$291,225
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 27–141 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Republika — nowy kwartał premium na Presnensky Val. br / br / Dzielnica znajduje się na terenie byłych warsztatów samochodowych kolei moskiewsko-aleksandrowskiej w pobliżu metra « białoruski ». W dzielnicy mieszkalnej Republika wzniesie 10 wież mieszkalnych z 24 do 45 pięter i jedno…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.5
356,850
Mieszkanie 2 pokoi
69.9 – 75.2
518,771 – 598,564
Mieszkanie 4 pokoi
140.8
1,11M
Kawalerka
27.0
230,635
Agencja
One Moscow
Apartamentowiec Dom na Zorge
Apartamentowiec Dom na Zorge
Apartamentowiec Dom na Zorge
Apartamentowiec Dom na Zorge
Pokaż wszystko Apartamentowiec Dom na Zorge
Apartamentowiec Dom na Zorge
Moskwa, Rosja
od
$176,302
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Deweloper
A101
Dzielnica mieszkaniowa Yuzhnye sady
Dzielnica mieszkaniowa Yuzhnye sady
Moskwa, Rosja
od
$114,545
Rok realizacji 2024
Powierzchnia 22–166 m²
141 obiekt nieruchomości 141
Summer mieszka na południu. W południowym przypadku Moskwy, otoczonym parkami, powstanie nowa dzielnica południowych ogrodów. Jego nazwa wieje ciepło i zapach kwitnących drzew. Zrelaksowana atmosfera południa tworzy ciepłe odcienie i naturalne materiały do powłok, różne owoce i wiecznie zi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
22.2 – 36.4
126,581 – 221,034
Mieszkanie 2 pokoi
36.4 – 55.6
177,831 – 280,828
Mieszkanie 3 pokoi
55.7 – 101.3
241,502 – 424,220
Mieszkanie 4 pokoi
76.9 – 166.2
252,875 – 612,645
Deweloper
A101
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Kommunarka, Rosja
od
$119,740
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 20–121 m²
655 obiekty nieruchomości 655
Na żywo! Praca! Odpocząć! Obszar mieszkalny „Prokshino” jest budowany na brzegu dużego stawu, 500 metrów od istniejącej stacji metra. Linia brzegowa będzie biegła wzdłuż domów przez prawie kilometr. Duża firma - jedna czwarta z centrum handlowym i sportem - w pobliżu pojawi się klaster wydar…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
20.2 – 57.1
145,798 – 311,876
Mieszkanie 2 pokoi
33.9 – 92.5
209,405 – 370,541
Mieszkanie 3 pokoi
56.5 – 90.1
298,832 – 472,348
Mieszkanie 4 pokoi
66.5 – 120.5
315,885 – 563,888
Deweloper
A101
