  2. Rosja
  3. Moskwa
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Moskwa, Rosja

Kommunarka
4
Wnukowo
1
Troick
1
Kommunarka
1
TOP TOP
Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Moskwa, Rosja
od
$2,48M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 61–265 m²
132 obiekty nieruchomości 132
Heatherwick Studio i Paris Classical Architecture przysparzają swoim niezmierzonym talentom zadania odbudowy tego, co kiedyś było - i wkrótce znów będzie - najbardziej pożądanej dzielnicy Moskwy. Architektura przywraca dziedzictwo poprzez śmiałość do ponownego wyobrażenia sobie długotrwałyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.8 – 152.9
2,44M – 11,39M
Mieszkanie 2 pokoi
95.0 – 190.8
3,89M – 10,94M
Mieszkanie 3 pokoi
164.1 – 241.9
5,81M – 12,75M
Mieszkanie 4 pokoi
264.3 – 265.0
9,91M – 10,54M
Deweloper
MR
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Rosja
od
$156,274
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Lokalizacja kompleksu: W mieszkalny kompleks komfort-plus klasa "pierwszy Yasenewski" dostępny korzyść dwa styl życia. Po tym wszystkim, w odległości spaceru od metra, szkoła z 25-metrowym basenem i klastra IT, a jednocześnie aż 63 hektary krajobrazu Trinity Forest Park pod oknami, gdzie jes…
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Troick, Rosja
od
$66,587
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
Wszystkie zalety stolicy na tle malowniczego krajobrazuProjekt wielkoskalowy w południowo-zachodniej Moskwie obejmuje trzy nowe okręgi ("kwartały"). Są one zjednoczone przez wspólną ideę: aby marzenia współczesnych mieszkańców o ciekawej, wygodnej i zróżnicowanej przestrzeni miejskiej otoczo…
Deweloper
A101
OneOne
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Moskwa, Rosja
od
$495,837
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 38
Lokalizacja kompleksu: Lokalizacja budynków kompleksu w postaci trzyramiennej gwiazdy, jak również różne wysokości budynków pozwoliły zachować doskonałe widoki na prawie wszystkie apartamenty powyżej poziomu drzewa. Ponadto specyfika obszaru inspiruje do osiągnięcia nowych horyzontów. W każd…
Deweloper
ГК "ФСК"
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Moskwa, Rosja
od
$114,493
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 45–56 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Mieszkaniowe apartamenty klasy biznesowej « Queen 13 » dla tych, którzy mieszkają i pracują w okolicy Ostankino i kochają tę lokalizację. / p Dziesięciopiętrowy dom na 205 mieszkań oferuje przyszłym mieszkańcom unikalne formaty mieszkań, w tym 4 penthouse'y z tarasami, z których 2 są d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0 – 47.6
163,103 – 187,837
Mieszkanie 2 pokoi
55.5
228,208
Agencja
One Moscow
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Kommunarka, Rosja
od
$119,740
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 20–121 m²
661 obiekt nieruchomości 661
Na żywo! Praca! Odpocząć! Obszar mieszkalny „Prokshino” jest budowany na brzegu dużego stawu, 500 metrów od istniejącej stacji metra. Linia brzegowa będzie biegła wzdłuż domów przez prawie kilometr. Duża firma - jedna czwarta z centrum handlowym i sportem - w pobliżu pojawi się klaster wydar…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
20.2 – 57.1
145,168 – 310,528
Mieszkanie 2 pokoi
33.9 – 92.5
208,500 – 368,940
Mieszkanie 3 pokoi
56.5 – 90.1
305,152 – 470,307
Mieszkanie 4 pokoi
66.5 – 120.5
314,520 – 561,451
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Moskwa, Rosja
od
$159,054
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Lokalizacja kompleksu: Nowoczesny projekt architektoniczny "1. Izmailowski" jest idealnym miejscem do życia, położony we wschodniej części Moskwy, otoczony 14000 hektarów lasu. Kompleks przenika atmosferą zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia. Ogród liliowy i pobliskie parki leśne są m…
Deweloper
ГК "ФСК"
Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Moskwa, Rosja
od
$657,541
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 90
Powierzchnia 33–103 m²
80 obiekty nieruchomości 80
Rozpoczęcie sprzedaży apartamentów w ONE - najbardziej innowacyjny wieżowiec w Rosji. Położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy biznesowej Moskwa - Moscow- City. Teraz dostępne: 2 pokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 79,2 m ² na 38 piętrze. Nowy premium kompleks mieszkalny, ONE, znaj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.7 – 60.9
627,178 – 1,05M
Mieszkanie 2 pokoi
67.2 – 93.4
1,07M – 1,51M
Mieszkanie 3 pokoi
97.1 – 103.0
1,74M – 1,81M
Deweloper
MR
Zespół mieszkaniowy Ispanskie kvartaly
Zespół mieszkaniowy Ispanskie kvartaly
Zespół mieszkaniowy Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Rosja
od
$121,475
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 84 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Narożnik Barcelony w Moskwie „dzielnice hiszpańskie” – oddzielny i cichy kompleks mieszkalny z dobrą dostępnością transportu w NAO w Moskwie. Obecnie budowana jest druga dzielnica projektu z budynkami mieszkalnymi - oraz klasa biznesowa -, sklepy, kawiarnie, usługi domowe, przedszkola i duż…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
83.5
295,085
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Moskwa, Rosja
od
$195,494
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 44
Lokalizacja kompleksu: Sky Garden znajduje się w obszarze Pokrovskoye- Streshnevo. Na terytorium ten rejon hałas listowie ten sam nazwa park. Zielony malowniczy obszar, rzeki i kanały w pobliżu, czyste świeże powietrze z moskiewskich liści podmiejskich jest idealnym miejscem do odczuwania cz…
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa Rodnye kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Rodnye kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Rodnye kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Rodnye kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Rodnye kvartaly
Marushkino, Rosja
od
$59,999
Rok realizacji 2026
Mała ojczyzna w ogromnej MoskwieNowy kompleks mieszkalny jest budowana w przytulnej, przyjaznej środowisku lokalizacji w południowo-zachodniej części stolicy. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się dobrze zadbane wioski i malowniczy Ulyanovsk Forest Park. Dzięki temu z okien otworzą się inspi…
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Moskwa, Rosja
od
$240,080
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 29
Powierzchnia 27–100 m²
40 obiekty nieruchomości 40
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.0 – 42.6
242,504 – 343,744
Mieszkanie 2 pokoi
46.2 – 60.2
333,958 – 479,281
Mieszkanie 3 pokoi
64.1 – 86.9
418,066 – 682,052
Mieszkanie 4 pokoi
90.2 – 100.4
536,100 – 606,940
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Kommunarka, Rosja
od
$74,036
Rok realizacji 2025
Zen wielkiego miasta Nowa dzielnica Zen Quarters powstaje na południowym zachodzie stolicy – ​​wzdłuż wybrzeża malowniczego Stawu Iwanowskiego i rzeki Warwarki. Projekt opiera się na „połączeniu niespójności”, harmonii prostoty i wyrafinowania, natury i miasta – stylu Japandi, łączącym skan…
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy Republic
Zespół mieszkaniowy Republic
Zespół mieszkaniowy Republic
Zespół mieszkaniowy Republic
Zespół mieszkaniowy Republic
Zespół mieszkaniowy Republic
Moskwa, Rosja
od
$291,225
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 27–141 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Republika — nowy kwartał premium na Presnensky Val. br / br / Dzielnica znajduje się na terenie byłych warsztatów samochodowych kolei moskiewsko-aleksandrowskiej w pobliżu metra « białoruski ». W dzielnicy mieszkalnej Republika wzniesie 10 wież mieszkalnych z 24 do 45 pięter i jedno…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.5
355,308
Mieszkanie 2 pokoi
69.9 – 75.2
516,529 – 595,977
Mieszkanie 4 pokoi
140.8
1,11M
Kawalerka
27.0
229,639
Agencja
One Moscow
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Moskwa, Rosja
od
$296,721
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 21
Powierzchnia 34–123 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Reprezentatywny projekt premium w obszarze prospektu emisyjnego Leningradsky dewelopera Bundestagu GloraX. Format klubu domu oferuje mieszkańcom wyjątkową jakość życia i wszystkie zalety jednego udanego środowiska społecznego. br / br / Nowoczesna dominac…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.8
365,705
Mieszkanie 2 pokoi
67.6
433,364
Mieszkanie 3 pokoi
92.0
569,179
Mieszkanie 4 pokoi
122.7
920,556
Kawalerka
34.2
225,529
Agencja
One Moscow
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Moskwa, Rosja
od
$145,368
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 15
Lokalizacja kompleksu: Koncepcja poprawy harmonijnie łączy cechy obu miast. Terytorium kompleks przebijam strzała chodzący bulwary, zredukowany kopia Petersburg aleja. Staramy się, aby każdy element LCD był przemyślany, wypełniony komfortem i troską o wszystkich mieszkańców, w tym o czworono…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Rosja
od
$171,966
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 25
Lokalizacja kompleksu: Cała okolica jest zaprojektowana w koncepcji "żadnych samochodów". Parkowane samochody nie psują krajobrazu, a rodzice nie muszą się martwić o przenoszenie dzieci. Terytorium kompleksu jest królestwo pieszych. Co powinieneś zrobić, jeśli masz coś dużego? Problem rozwią…
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Kommunarka, Rosja
od
$121,475
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 20–123 m²
303 obiekty nieruchomości 303
Sztuka szczęśliwego życia Podstawą projektu - styl życia krajów nordyckich, które konsekwentnie prowadzą do "oceny szczęścia". LCD "Skandynawia" jest budowana na granicy Parku Leśnego Butow w przyjaznej środowisku południowo-zachodniej części Moskwy - dla tych, którzy wybierają komfort met…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
19.8 – 54.9
126,799 – 289,819
Mieszkanie 2 pokoi
35.8 – 85.0
198,916 – 445,687
Mieszkanie 3 pokoi
54.9 – 93.2
280,959 – 485,499
Mieszkanie 4 pokoi
65.0 – 120.8
313,389 – 494,344
Mieszkanie 5 pokojów
123.0
537,819
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Moskwa, Rosja
od
$269,035
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 47
Lokalizacja kompleksu: Poczucie przytulnego domu powinno zacząć się od wejścia. Staraliśmy się zapewnić wszystkie niuanse, aby nasze windy spełniały najsurowsze, nowoczesne wymagania. Zawsze widzisz, kto dzwoni. W każdym apartamencie podłączony podstawowy pakiet "Smart apartment" zapomnij o …
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Moskwa, Rosja
od
$176,361
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Lokalizacja kompleksu: Na pierwszych piętrach kompleksu ruchu. Będzie miała własną infrastrukturę handlową. Mieszkańcy kompleksu zawsze będą mogli delektować się kawą z ulubionej kawiarni, udać się do Minimarketu po mleko w drodze do domu i pobiec do apteki. W stoczni bez samochodów stworzy …
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa Yuzhnye sady
Dzielnica mieszkaniowa Yuzhnye sady
Dzielnica mieszkaniowa Yuzhnye sady
Moskwa, Rosja
od
$114,545
Rok realizacji 2024
Powierzchnia 24–101 m²
85 obiekty nieruchomości 85
Summer mieszka na południu. W południowym przypadku Moskwy, otoczonym parkami, powstanie nowa dzielnica południowych ogrodów. Jego nazwa wieje ciepło i zapach kwitnących drzew. Zrelaksowana atmosfera południa tworzy ciepłe odcienie i naturalne materiały do powłok, różne owoce i wiecznie zi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
24.1 – 36.1
171,757 – 220,079
Mieszkanie 2 pokoi
36.4 – 54.2
224,965 – 279,614
Mieszkanie 3 pokoi
55.7 – 84.5
284,375 – 385,934
Mieszkanie 4 pokoi
83.1 – 100.6
367,819 – 483,420
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Moskwa, Rosja
od
$153,884
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 25–117 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Portland - nadmorska dzielnica 8 domów o wysokości do 29 pięter z apartamentami biznesowymi zlokalizowanymi w okolicy Pechatniki, przy South Port Street Projekt architektoniczny « PORTLAND » został opracowany przez De Architekten Cie. Kompleks składa się z 2 linii. Każda z nich ma 4 wieże p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
25.4 – 44.8
119,982 – 221,540
Mieszkanie 2 pokoi
56.6 – 90.4
206,082 – 379,665
Mieszkanie 3 pokoi
88.3
313,533
Mieszkanie 4 pokoi
99.9 – 116.6
408,387 – 465,564
Kawalerka
27.0
160,471
Agencja
One Moscow
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Moskwa, Rosja
od
$215,574
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 28–136 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Projekt « FORST » znajduje się w malowniczym miejscu w Moskwie, w pobliżu nasypu Simonovskaya. br / Według oficjalnej strony internetowej, projekt składa się z pięciu budynków na 808 mieszkań. Niektóre apartamenty wyposażone są w tarasy br / Dziedziniec jest zagospodarowany i ma …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.4
198,453
Mieszkanie 2 pokoi
60.5
303,093
Mieszkanie 3 pokoi
136.5
846,786
Kawalerka
27.7
159,390
Agencja
One Moscow
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Moskwa, Rosja
od
$295,999
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 44
Powierzchnia 42–162 m²
30 obiekty nieruchomości 30
Lokalizacja kompleksu: Klasa Premium tuż nad brzegiem rzeki Moskwy, z bezpośrednim dostępem do nabrzeża i wspaniałe widoki panoramiczne! Na nabrzeżu Shelekikhinskaya znajduje się molo dla tramwajów rzecznych. Będziesz miał dostęp do jedynej moskiewskiej tętnicy transportowej, która nigdy nie…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.7
454,951
Mieszkanie 3 pokoi
76.6 – 82.9
572,166 – 848,126
Mieszkanie 4 pokoi
111.2 – 118.2
1,39M – 1,53M
Mieszkanie 5 pokojów
113.7 – 162.2
883,826 – 2,04M
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Moskwa, Rosja
od
$810,573
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 58–138 m²
13 obiekty nieruchomości 13
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
58.0 – 58.6
821,581 – 862,311
Mieszkanie 3 pokoi
96.4 – 128.6
1,40M – 1,73M
Mieszkanie 4 pokoi
135.8 – 137.6
1,72M – 1,81M
Deweloper
ГК "ФСК"
Apartamentowiec Dom na Zorge
Apartamentowiec Dom na Zorge
Apartamentowiec Dom na Zorge
Apartamentowiec Dom na Zorge
Apartamentowiec Dom na Zorge
Apartamentowiec Dom na Zorge
Moskwa, Rosja
od
$176,302
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Moskwa, Rosja
od
$290,164
Rok realizacji 2024
Powierzchnia 41–101 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Miasto klubowe nad rzeką Primavera znajduje się na jednym z najbardziej malowniczych wybrzeży w północno-zachodniej Moskwie. br / W mieszkaniach z niezrównanym widokiem na rzekę można jednocześnie podziwiać słońce i wodę, a pierwsza linia zawsze pozostaje pierwsza.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.2 – 44.3
230,812 – 257,962
Mieszkanie 2 pokoi
77.3 – 100.9
340,962 – 609,756
Agencja
One Moscow
