  2. Rosja
  3. Odincovskij gorodskoj okrug
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Odincovskij gorodskoj okrug, Rosja

Moskwa
19
Królewiec
19
Północno-Zachodni Okręg Federalny
27
Centralny Okręg Federalny
38
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Odincovskij gorodskoj okrug, Rosja
od
$70,987
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Lokalizacja kompleksu: Aby stworzyć harmonijną przestrzeń, projekt ma całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od zamkniętych dziedzińców z placami zabaw i rekreacji, siłowni z minisaunami i pokoju dziecięcego, do zagłębienia krajobrazu, gdzie znajduje się duże centrum gier z trasy spacerowe…
Deweloper
ГК "ФСК"
