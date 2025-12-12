  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Kommunarka
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kommunarka, Rosja

Moskwa
19
Królewiec
19
Północno-Zachodni Okręg Federalny
27
obwód leningradzki
2
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Kommunarka, Rosja
od
$121,475
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 20–123 m²
304 obiekty nieruchomości 304
Sztuka szczęśliwego życia Podstawą projektu - styl życia krajów nordyckich, które konsekwentnie prowadzą do "oceny szczęścia". LCD "Skandynawia" jest budowana na granicy Parku Leśnego Butow w przyjaznej środowisku południowo-zachodniej części Moskwy - dla tych, którzy wybierają komfort met…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
19.8 – 54.9
126,799 – 289,819
Mieszkanie 2 pokoi
35.8 – 85.0
198,916 – 445,687
Mieszkanie 3 pokoi
54.9 – 93.2
280,959 – 485,499
Mieszkanie 4 pokoi
65.0 – 120.8
313,389 – 494,344
Mieszkanie 5 pokojów
123.0
537,819
Deweloper
A101
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się