Kompleks mieszkalny Russkaa Evropa

O kompleksie
Rosyjska Europa Ecoquarter będzie składać się z 6 kompleksów mieszkalnych i klastra edukacyjnego zbudowanego na zasadzie wolnego miasta. Całkowity obszar kwartału wynosi ponad 20 hektarów. Projekt został zaprojektowany na 7- 10 lat i będzie realizowany do 2030 r.
Pierwszy kompleks Ekokwartal zwany "Adres Szczęścia" składa się z 5 budynków mieszkalnych dla 641 mieszkań, które zostały zamówione w 2023 roku.
Dodatkowe cechy:
Kaliningrad to naprawdę wyjątkowe miasto łączące europejskie i słowiańskie kultury. Region ten jest jedyną specjalną strefą gospodarczą w Rosji z preferencyjnym systemem podatkowym dla inwestorów i przedsiębiorców.
Co Kaliningrad oferuje inwestorom:
Dodatkowe korzyści dla mieszkańców i inwestorów regionu Kaliningradu to bliskość Europy i niemal centralne położenie w zakresie logistyki kluczowych tras europejskich. Nie powinniśmy zapominać o znaczącym wzroście migracji odnotowanym w ciągu ostatniej dekady, co oznacza, że budownictwo mieszkaniowe jest jednym z motorów rozwoju regionu.
10 listopada 2021 roku, pierwszy kompleks mieszkalny "Adres szczęścia" w rosyjskiej europejskiej eko-dzielnicy w Kaliningradzie został zwycięzcą Narodowego Konkursu CREDO na Międzynarodowym Kongresie Mieszkaniowym w Sankt Petersburgu.