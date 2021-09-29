Kompleks mieszkalny Russkaa Evropa

O kompleksie

Rosyjska Europa Ecoquarter będzie składać się z 6 kompleksów mieszkalnych i klastra edukacyjnego zbudowanego na zasadzie wolnego miasta. Całkowity obszar kwartału wynosi ponad 20 hektarów. Projekt został zaprojektowany na 7- 10 lat i będzie realizowany do 2030 r.

Pierwszy kompleks Ekokwartal zwany "Adres Szczęścia" składa się z 5 budynków mieszkalnych dla 641 mieszkań, które zostały zamówione w 2023 roku.

Dodatkowe cechy:

Dachy domów jako obszary rekreacyjne na świeżym powietrzu - teraz na dachu można uprawiać sporty i jogę, organizować duchowe spotkania z przyjaciółmi i podziwiać wspaniałe widoki.

Parking dla samochodów wokół Ekokwartal i pod nim - w podziemnym parkingu znajdują się również przestronne magazyny.

Obecność na terytorium eko-ćwierć wszystkich obiektów o znaczeniu społecznym: szkoła, przedszkole, klinika dla dzieci i wszystko, co jest niezbędne do wypoczynku - restauracje, kawiarnie, kluby sportowe, szkoły rozwoju dla dzieci, sklepy, salony piękności, itp.

Różnorodność układów: jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe apartamenty o powierzchni od 51,8 do 168,4 metrów kwadratowych.

Kaliningrad to naprawdę wyjątkowe miasto łączące europejskie i słowiańskie kultury. Region ten jest jedyną specjalną strefą gospodarczą w Rosji z preferencyjnym systemem podatkowym dla inwestorów i przedsiębiorców.

Co Kaliningrad oferuje inwestorom:

Zero stopy zwrotu w pierwszych 6 latach projektu (początkiem projektu jest otrzymanie pierwszego zysku)

Stawka podatku dochodowego - 10% za 7- 12 lat realizacji projektu

Zero podatku od nieruchomości za pierwsze 6 lat, od 7 do 12 lat - 1,1%

Premie ubezpieczeniowe za pierwsze 7 lat projektu - 7,6% zamiast 30%

Korzyści z opłat celnych za przywożone urządzenia

Dodatkowe korzyści dla mieszkańców i inwestorów regionu Kaliningradu to bliskość Europy i niemal centralne położenie w zakresie logistyki kluczowych tras europejskich. Nie powinniśmy zapominać o znaczącym wzroście migracji odnotowanym w ciągu ostatniej dekady, co oznacza, że budownictwo mieszkaniowe jest jednym z motorów rozwoju regionu.

10 listopada 2021 roku, pierwszy kompleks mieszkalny "Adres szczęścia" w rosyjskiej europejskiej eko-dzielnicy w Kaliningradzie został zwycięzcą Narodowego Konkursu CREDO na Międzynarodowym Kongresie Mieszkaniowym w Sankt Petersburgu.