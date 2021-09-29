  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Russkaa Evropa

Królewiec, Rosja
ID: 27348
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Królewiec

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

O kompleksie

Rosyjska Europa Ecoquarter będzie składać się z 6 kompleksów mieszkalnych i klastra edukacyjnego zbudowanego na zasadzie wolnego miasta. Całkowity obszar kwartału wynosi ponad 20 hektarów. Projekt został zaprojektowany na 7- 10 lat i będzie realizowany do 2030 r.

Pierwszy kompleks Ekokwartal zwany "Adres Szczęścia" składa się z 5 budynków mieszkalnych dla 641 mieszkań, które zostały zamówione w 2023 roku.

Dodatkowe cechy:

  • Dachy domów jako obszary rekreacyjne na świeżym powietrzu - teraz na dachu można uprawiać sporty i jogę, organizować duchowe spotkania z przyjaciółmi i podziwiać wspaniałe widoki.
  • Parking dla samochodów wokół Ekokwartal i pod nim - w podziemnym parkingu znajdują się również przestronne magazyny.
  • Obecność na terytorium eko-ćwierć wszystkich obiektów o znaczeniu społecznym: szkoła, przedszkole, klinika dla dzieci i wszystko, co jest niezbędne do wypoczynku - restauracje, kawiarnie, kluby sportowe, szkoły rozwoju dla dzieci, sklepy, salony piękności, itp.
  • Różnorodność układów: jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe apartamenty o powierzchni od 51,8 do 168,4 metrów kwadratowych.

Kaliningrad to naprawdę wyjątkowe miasto łączące europejskie i słowiańskie kultury. Region ten jest jedyną specjalną strefą gospodarczą w Rosji z preferencyjnym systemem podatkowym dla inwestorów i przedsiębiorców.

Co Kaliningrad oferuje inwestorom:

  • Zero stopy zwrotu w pierwszych 6 latach projektu (początkiem projektu jest otrzymanie pierwszego zysku)
  • Stawka podatku dochodowego - 10% za 7- 12 lat realizacji projektu
  • Zero podatku od nieruchomości za pierwsze 6 lat, od 7 do 12 lat - 1,1%
  • Premie ubezpieczeniowe za pierwsze 7 lat projektu - 7,6% zamiast 30%
  • Korzyści z opłat celnych za przywożone urządzenia

Dodatkowe korzyści dla mieszkańców i inwestorów regionu Kaliningradu to bliskość Europy i niemal centralne położenie w zakresie logistyki kluczowych tras europejskich. Nie powinniśmy zapominać o znaczącym wzroście migracji odnotowanym w ciągu ostatniej dekady, co oznacza, że budownictwo mieszkaniowe jest jednym z motorów rozwoju regionu.

10 listopada 2021 roku, pierwszy kompleks mieszkalny "Adres szczęścia" w rosyjskiej europejskiej eko-dzielnicy w Kaliningradzie został zwycięzcą Narodowego Konkursu CREDO na Międzynarodowym Kongresie Mieszkaniowym w Sankt Petersburgu.

Lokalizacja na mapie

Królewiec, Rosja

