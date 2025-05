Kompleks mieszkalny ZK Datskij kvartal

Lokalizacja kompleksu: Poczuj piękno życia w małym europejskim miasteczku bez wyjazdu do Moskwy. Tutaj wszystko jest blisko i przemyślane dla Ciebie: sklepy, piekarnie, pralnie, apteki i salony piękności w odległości spaceru. Dostępność spiżarni pozwoli na utrzymanie doskonałego porządku i komfortu! Wzięliśmy pod uwagę każdą małą rzecz, żebyście mogli cieszyć się swoim codziennym życiem. podwórze bez samochodów, zamknięte, bezpieczne, bezpieczne miejsce z wygodnym dostępem do samochodu, czystsze powietrze i gwarantowane miejsce parkingowe - i to nie wszystkie zalety posiadania podziemnego parkingu. Dostępność spiżarni pozwoli na utrzymanie doskonałego porządku i przytulności w mieszkaniu! Rodzice najmniejszych najemców będą zachwyceni wózkami inwalidzkimi zamkniętymi na magnetycznym zamku. Wszystkie małe transportu rodzinnego - wózki, rowery i skutery - będzie wspaniale czekać na Ciebie tutaj do następnego razu. Umyć koła wózka lub łap do zwierzaka może być w specjalnych pokojach znajdujących się obok wózka inwalidzkiego. Dostępność transportu: Niecałe 1 km od Moscow Ring Road: w pobliżu Ostashkovskoye i Altufievskoye autostrady; 15 minut do Altufievo, Bibirevo, Medvedkovo metra; 7 minut spacerem do najbliższego przystanku transportu publicznego. Infrastruktura wewnętrzna: Poczuj piękno życia w małym europejskim miasteczku bez wyjazdu do Moskwy. Tutaj wszystko jest blisko i przemyślane dla Ciebie: sklepy, piekarnie, pralnie, apteki i salony piękności w odległości spaceru. - 2 przedszkola i szkoła miejska - Centrum medyczne - Sklepy, apteki, salony piękności, kawiarnie, piekarnie na pierwszych piętrach kompleksu