  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. okręg miejski Smoleńsk
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w okręg miejski Smoleńsk, Rosja

Moskwa
19
Królewiec
19
Północno-Zachodni Okręg Federalny
27
obwód leningradzki
2
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec ZhK Shokolad
Apartamentowiec ZhK Shokolad
Apartamentowiec ZhK Shokolad
Apartamentowiec ZhK Shokolad
Apartamentowiec ZhK Shokolad
okręg miejski Smoleńsk, Rosja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 11
Kompleks mieszkaniowy Chocolate zmieni twoje rozumienie komfortu i bezpieczeństwa. Położony w cichej, zielonej okolicy w centrum Smoleńska, doskonale łączy doskonałą dostępność transportu, dostępność sklepów i innej infrastruktury miejskiej w odległości spaceru. ZhK "Chocolate ”przedstawia …
Agencja
Креативное бюро
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
okręg miejski Smoleńsk, Rosja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 10
Kompleks mieszkaniowy Zagorye w pociągu hipodromowym zmieni twoje rozumienie komfortu i przyjazności dla środowiska. Położony w cichej, zielonej okolicy, doskonale łączy doskonałą dostępność transportu, bliskość centrum miasta. LCD to 10-piętrowy ceglany budynek mieszkalny z indywidualnym o…
Agencja
Креативное бюро
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Novyy Smolensk
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Novyy Smolensk
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Novyy Smolensk
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Novyy Smolensk
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Novyy Smolensk
okręg miejski Smoleńsk, Rosja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
“ Nowy Smoleńsk ” - to duży projekt, który może osiągnąć swój zasięg i uwagę. Obszar południowej części miasta jest planowany do zagospodarowania. Smoleńsk o powierzchni ponad 200 hektarów. Całkowita powierzchnia wybudowanych domów wyniesie kilka milionów metrów kwadratowych. Według projektu…
Agencja
Креативное бюро
Zostaw prośbę
TekceTekce
Na mapie
Realting.com
Udać się