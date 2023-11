Līvzemes 26b

Ryga, Łotwa

od €580

Poddaj się: 2019

CITY STAR LOFTS to w pełni zrekonstruowany budynek historyczny, który jest zabytkiem kultury historycznego centrum Rygi. Jest to mały, ale piękny i jakościowy projekt mieszkaniowy z zaledwie 5 mieszkaniami i biurem na parterze. Pierwotnie ten ładny mały dom w stylu loftu został zbudowany na początku XX wieku i był częścią starej wiosennej fabryki służącej jako rezydencja dla właścicieli fabryki i ich rodzin. Dziś, po całkowitej przebudowie, CITY STAR LOFTS oferuje 5 nowoczesnych apartamentów z ekskluzywnymi rozwiązaniami projektowymi, materiałami jakościowymi i wszystkimi niezbędnymi nowoczesnymi udogodnieniami. 2 mieszkania są kompaktowe Apartamenty z 2 sypialniami o powierzchni 61 m2; oraz 2 apartamenty – przytulne 1 sypialnie o powierzchni 55,6 m2. Na najwyższym piętrze znajduje się piękny strych z 2 sypialniami i przemyślanymi odstępami i efektownym designem. Całkowita powierzchnia tego mieszkania wynosi około 130 m2. Projekt jest w fazie budowy. Lokalizacja Ulica Cēsu to cicha i spokojna ulica w historycznym centrum Rygi przy głównej ulicy Brivibas. Jednocześnie jest bardzo centralnie i blisko głównych ulic miasta, infrastruktury, transportu i wielu miejsc do zwiedzania. Połączenie tych czynników sprawia, że obszar sprzyja życiu i inwestowaniu.