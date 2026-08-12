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Nowe budynki na sprzedaż w Olaines pagasts

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Handel Dommo Park
Handel Dommo Park
Handel Dommo Park
Handel Dommo Park
Handel Dommo Park
Olaines pagasts, Łotwa
od
$90,629
Rok realizacji 2007
55ha Logistics & Industrial DOMMO PARK oferuje rozwiązania budowlane i działki z infrastrukturą i na południowej entranse Rygi, Latvija, skrzyżowanie autostrady A8 i A5 - Ryga obwodnicy drogi. LOGISTYKA Idealna lokalizacja na A5 / A8 oraz budowa infrastruktur i domowych sieci kanalizacyjnyc…
Agencja
REALAT real estate
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