Dom, mieszkanie, willę Mērsraga 9

O kompleksie

Apartamenty są sprzedawane w stanie, w jakim się obecnie znajdują, co pozwala na przeprowadzanie napraw według własnego uznania. Zarówno ulica, jak i budynki dziedzińca są przedwojennymi ceglanymi budynkami zbudowanymi w stylu funkcjonalistycznym w latach 30. XX wieku. Obecnie w budynkach odbywają się następujące remonty: - remont elewacji; - remont klatek schodowych i korytarzy, w tym wymiana drzwi zewnętrznych wszystkich mieszkań na drzwi drewniane; - przywrócenie drewnianych drzwi zewnętrznych budynku; - instalacja nowego okablowania do mieszkań; - instalacja optycznego połączenia internetowego w mieszkaniach; - wymiana taśmy wodociągowej i kanalizacyjnej; - budowa pomieszczeń magazynowych w piwnicy; - architektura krajobrazu. Będzie możliwość parkowania samochodów i rowerów na dziedzińcach obu budynków. Nieruchomość znajduje się między Kolkasrags a M. Ulice Nometņu, w cichym i zielonym prywatnym domu, bloku. W pobliżu, 150 m od parku ogrodowego Kobe, 500 m od targu Āgenskalns i szpitala Stradiņi, niecałe 2 km od stawu Māra. Wszystkie remonty zostaną zakończone do jesieni 2022 r.