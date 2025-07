Nieruchomości komercyjne Grīziņa Nams

Mieszkanie na sprzeda ¿w odnowionym budynku Art Nouveau - Grīziņa Nams. Został zbudowany w 1909 roku według projektu architekta Edmunda von Trompowskiego. Znajduje się na rogu ulic Augšiela i A. Deglava, zaledwie 400 metrów od parku Grīziņkalns. Mimo że prace remontowe są nadal w toku, wszystkie apartamenty są już podzielone na oddzielne mieszkania i dostępne do zakupu. Postępy renowacji: - Odnowiona fasada dziedzińca (fasada ulicy zostanie ukończona do czerwca); - Odnowione schody; - Nowa instalacja użytkowa - ukończone prace budowlane w zakresie nowych dostaw energii elektrycznej, wody, ścieków i ogrzewania; - Prace remontowe zostaną zakończone do czerwca tego roku. Apartament jest sprzedawany bez renowacji wykonane wewnątrz (jak to jest teraz), aby umożliwić nowym właścicielom zorganizować je zgodnie z ich smakiem, wymaganiami i potrzebami. Możemy również przeprowadzić niezbędne prace budowlane, na podstawie odrębnej umowy. Ponadto możliwe jest zakup miejsca parkingowego na zamkniętym podwórku, jak również magazynów, które znajdują się na każdym piętrze budynku. Po drugiej stronie ulicy znajduje się stadion Daugava, gdzie nowy hokej na lodzie i kryty tor i arena pola zostały właśnie zbudowane. Ukończono również prace infrastrukturalne na okolicznych ulicach, tworząc tym samym wygodniejsze i wygodniejsze środowisko. https: / / www.ss.com / msg / lv / real- estate / flats / riga / center / gifjx.html