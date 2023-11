Dom, mieszkanie, willę Dommo Park

Ryga, Łotwa

od €119,350

Apartamenty są sprzedawane odpowiednio w stanie, w jakim się znajdują, co pozwala na przeprowadzenie prac naprawczych według własnego uznania. Wszystkie trzy budynki to przedwojenne kamienne budynki, 20 zostało zbudowanych. na początku wieku. W ramach renowacji budynków odrestaurowano fasady, wymieniono okna, a także wymieniono pokrycia dachowe, rynny i odpływy. Wewnątrz budynków kończy się budowa nowych sieci inżynieryjnych (zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, sieci grzewcze, instalacja elektryczna), gdzie sieci grzewcze i wodociągowe w każdym mieszkaniu są wyposażone w pojedyncze liczniki ze zdalnym odczytem. Ponadto trwają prace nad remontami klatek schodowych, nadając im jasność i historyczną aurę. W najbliższej przyszłości budynki zostaną połączone z ciepłownictwem poprzez budowę nowych jednostek grzewczych w każdym budynku. W pracach remontowych nacisk zostanie położony na klatki schodowe, gdzie chcemy zachować historyczny nastrój, przywrócenie odkuwek balustrad i wstążek z drewna oshowego zachowanych od momentu budowy budynku, a my stworzymy ciepłą i przytulną atmosferę z jasnymi kolorami. Drewniane drzwi przednie o klasie odporności ogniowej EI30 są już zainstalowane w budynkach. Odnowiony zostanie również obraz ścian i sufitu. Ponadto drzwi frontowe do izolowanych metalowych drzwi zostały wymienione na klatki schodowe. Aby zapewnić efektywność energetyczną budynków, w budynkach wymieniono okna na oknach PCV o wysokim współczynniku odporności na ciepło (U = 1,1 W / m2k), a także przeprowadzono izolację poddasza, gdzie wełna mineralna jest osadzona w grubości 30 cm. Architektura krajobrazu została prawie ukończona na terytorium, na którym już położono nowe kostki brukowe, zbudowano ogrodzenie terytorium, zainstalowano sprzęt do zabawy i przeprowadzono częściowe prace zazieleniania. Wiosną architektura krajobrazu zostanie uzupełniona ławkami, stojakami na rowery, pojemnikami na śmieci i innymi elementami krajobrazu. Kontynuowane będą również prace nad zazielenianiem dziedzińców, na których sadzone będą różne sadzonki..