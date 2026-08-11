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Nowe budynki na sprzedaż w Kekavas novads

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Handel Saulgoži
Handel Saulgoži
Kekavas pagasts, Łotwa
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Agencja
REALAT real estate
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Handel VGP Park Kekava
Handel VGP Park Kekava
Handel VGP Park Kekava
Handel VGP Park Kekava
Handel VGP Park Kekava
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Handel VGP Park Kekava
Kekava, Łotwa
od
$9,288
VGP Park Kekava Strategicznie położony na skrzyżowaniu ważnej autostrady A7 (zwanej również Via Baltica) i autostrady A5. Dostęp: -bezpośredni dostęp do i z autostrady; -wybitne połączenie z głównymi trasami transportowymi; -doskonałe połączenie z centrum Rygi. Obiekty produkcyjne i usługi…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Jaunlazdu mājas
Handel Jaunlazdu mājas
Handel Jaunlazdu mājas
Handel Jaunlazdu mājas
Handel Jaunlazdu mājas
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Handel Jaunlazdu mājas
Ryga, Łotwa
od
$110,963
Rok realizacji 2016
MODERN APARTAMENTY I ZIELONE, HARMONIOWE ŚRODOWISKO W MIASTU. NOWY PROJEKT ODNOSZA - Miejsce, w którym pojawiają się marzenia! Pełne wykończenie Apartamenty w nowych projektach są dostępne z pełnym wykończeniem i kuchni. Twój nowy dom jest gotowy na spotkanie! Dla Państwa wygody, nowy projek…
Agencja
REALAT real estate
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