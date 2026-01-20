Nieruchomości komercyjne Shefela Nams

"Scheffel House" to uroczy budynek mieszkalny Art Nouveau przy ul. Baznīcas 5, zbudowany w 1907 roku na wzór Friedricha Scheffela. Nieruchomość składa się z dwóch budynków - frontu i dziedzińca, i chociaż dostępna przestrzeń i dostawa mieszkań w tych dwóch budynkach różnią się, są one zjednoczone przez wysoki potencjał, zarówno ze względu na centralne położenie w pobliżu Pomnika Wolności i Gabinetu Ministrów, a wartość historyczna i architektoniczna budynku. Przedni budynek oferuje apartamenty o powierzchni od 50 do 140 m2. Te mieszkania są ozdobione unikalnymi dowodami historycznymi - drewnianym parkietem i ozdobami sufitowymi, oryginalnymi oknami ze szkła barwnego oraz rzeźbionymi drewnianymi schodami w klatkach schodowych. Apartamenty te są oferowane w ich istniejącym stanie, tak aby nowi właściciele nie byli pozbawieni możliwości przeprojektowania pokoi, a tym samym zachować autentyczne szczegóły. Fasada oferuje również wybór dwóch wybitnych mieszkań na 3 i 4 piętrze, które mają romantyczne balkony z widokiem na ulicę Baznīcas. Mieszkańcy obu budynków będą również korzystać ze wspólnych korzyści. Na przykład, będziesz w stanie kupić magazyny, używać przechowywania rowerów i dedykowana pralnia. Courtyard House oferuje białe apartamenty o powierzchni od 15 do 40 m2. Apartamenty posiadają ogrzewanie podłogowe z systemem odzyskiwania ciepła i windą. Według deweloperów będą to doskonałe nieruchomości do celów inwestycyjnych z potencjałem na rynku wynajmu, a także może być pierwszym domem dla młodej, dynamicznej osoby