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Nowe budynki na sprzedaż w Jurmała

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Handel RĪGAS 51
Handel RĪGAS 51
Handel RĪGAS 51
Handel RĪGAS 51
Handel RĪGAS 51
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Handel RĪGAS 51
Jurmała, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2018
LUKSURY APARTAMENTY W UNIKIM OCHRONIONYM OBSZARZE JURMALII - W cichej okolicy, ale w pobliżu głośnej Jomas Street. Dom jest otoczony sosnowymi drzewami, jest blisko parkowania i między piaszczystymi beczkami Riga Gulf i GENTEL WODY Z RIVER LIELUPE. PROJEKT jest zlokalizowany tylko kilka minu…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Villa Milia
Handel Villa Milia
Handel Villa Milia
Handel Villa Milia
Handel Villa Milia
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Handel Villa Milia
Jurmała, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2020
Villa Milia Jurmala Dodatkowe informacje Koncepcja Połączenie pokoleń, więzi czasu, pamięci wielkich ludzi, którzy stworzyli swoją historię życia i pozostawili wkład w historię miasta, kraju i świata. To jest ważne, aby być zachowanym w pamięci, życiu, i być przekazywanym tej ważnej rzeczy …
Agencja
REALAT real estate
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Handel Jurmala Park House
Handel Jurmala Park House
Handel Jurmala Park House
Handel Jurmala Park House
Handel Jurmala Park House
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Handel Jurmala Park House
Jurmała, Łotwa
od
$233,961
Rok realizacji 2019
Jurmala Park House - nowoczesny dom w sercu Jurmala. Naprzeciwko znajduje się Park Leśny Dzintari i 10 minut spacerem od sali koncertowej Dzintari i plaży. Jasne, przestronne apartamenty z jedną, dwoma i trzema sypialniami. Zainstalowane są grzejniki podłogowe i klimatyzatory. Strzeżone tery…
Agencja
REALAT real estate
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TekceTekce
Handel Pine Wood APARTMETS
Handel Pine Wood APARTMETS
Handel Pine Wood APARTMETS
Handel Pine Wood APARTMETS
Handel Pine Wood APARTMETS
Handel Pine Wood APARTMETS
Jurmała, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2019
PINEWOOD Apartamenty PineWood Apartments jest kilka minut spacerem od czystej piaszczystej plaży. Projekt obejmuje tylko 30 apartamentów i został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy doceniają ciszę i komfort Jurmala. Dla przyjemnego czasu z rodziną, przyjaciółmi lub po prostu sam z n…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Dubultu Breeze
Handel Dubultu Breeze
Handel Dubultu Breeze
Handel Dubultu Breeze
Handel Dubultu Breeze
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Handel Dubultu Breeze
Jurmała, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2024
Ten nowoczesny, w pełni odnowiony apartament dwupokojowy znajduje się w dobrze utrzymanym budynku w Jūrmala, w Slokas iela 55A. Mieszkanie jest sprzedawane z białymi ścianami, pozwalając nowym właścicielom zaprojektować wnętrze zgodnie z ich preferencjami. Budynek został całkowicie odnowiony…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Summer House
Handel Summer House
Handel Summer House
Handel Summer House
Handel Summer House
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Handel Summer House
Jurmała, Łotwa
od
$138,267
Rok realizacji 2020
Naszym największym bogactwem jest czysta natura. Możliwość oddychania świeżym powietrzem, relaksu nad Morzem Bałtyckim i na co dzień. Prawdopodobnie każdy z nas miał sen o naszej posiadłości w Jurmala. Dzięki korzystnym planom i elastycznej polityce cenowej, Twoje marzenie o nieruchomości ni…
Agencja
REALAT real estate
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Handel SKY GARDEN
Handel SKY GARDEN
Handel SKY GARDEN
Handel SKY GARDEN
Handel SKY GARDEN
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Handel SKY GARDEN
Jurmała, Łotwa
od
$126,630
Rok realizacji 2014
Cicha część Jurmala - Łzy, Tears prospect 53 - brzozy i sosny otoczone przez top kompleks "SKY GARDEN" pierwszy budynek mieszkalny, który stanie się rzeczywistym domem 48 rodzin. Zielony, przytulny i nowoczesny budynek apartamentowy jest komfortowa i nowoczesna konstrukcja z komfortową i erg…
Agencja
REALAT real estate
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