Jurmała, Łotwa

PINEWOOD Apartamenty PineWood Apartments jest kilka minut spacerem od czystej piaszczystej plaży. Projekt obejmuje tylko 30 apartamentów i został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy doceniają ciszę i komfort Jurmala. Dla przyjemnego czasu z rodziną, przyjaciółmi lub po prostu sam z n…