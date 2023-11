Dom, mieszkanie, willę Krāsotāju 13

O kompleksie

Apartamenty są sprzedawane w obecnym stanie, co pozwala na przeprowadzanie remontów według własnego uznania. Mieszkanie zachowało takie autentyczne elementy, jak drewniane podłogi, stare drewniane drzwi. Kompleks budynków przy ulicy Krāsotaju 13 ma zostać oddany do użytku jesienią 2022 r. Okolica Krāsotaiu iela to cicha i stara ulica, która historycznie była częścią dzielnic Avotu i Grīziņkalns. Twoja własna ulica swoją nazwę zawdzięcza pod koniec XIX wieku, kojarząc ją z farbkami do ubrań. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto także budowę ulicy. Ulica charakteryzuje się doskonałą lokalizacją, będąc w centrum miasta, ale jednocześnie oddzielona od głównego ruchu i przepływów ludzi. W pobliżu znajdują się dwa najpiękniejsze parki miejskie - Ziedondārzs i Grīziņkalns, oferujące możliwości rekreacji, zajęcia sportowe i obecność przyrody w centrum miasta. Parki są bardzo popularne wśród rodzin z dziećmi, młodych ludzi uprawiających sport, a także właścicieli zwierząt domowych, którzy doceniają utworzone tam miejsca do spacerów. Zostań rezydentem dzielnicy i stwórz swój dom w całkowicie odnowionym i odnowionym budynku.