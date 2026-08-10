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Nowe budynki na sprzedaż w Saulkrasti

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Handel Sun Republic
Handel Sun Republic
Handel Sun Republic
Handel Sun Republic
Handel Sun Republic
Pokaż wszystko Handel Sun Republic
Handel Sun Republic
Saulkrasti, Łotwa
od
$101,095
Rok realizacji 2011
Projekt Sun Republic znajduje się w najbardziej słonecznej części Republiki na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, miasto Saulkrasti, ujście nad morzem, 150 m od morza. Dom mieszkalny zaprojektowany tak, by był w pełnej harmonii z otaczającym środowiskiem, architekturą stworzoną przez architekt "Jay…
Agencja
REALAT real estate
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