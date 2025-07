Nieruchomości komercyjne Dubultu Breeze

Ten nowoczesny, w pełni odnowiony apartament dwupokojowy znajduje się w dobrze utrzymanym budynku w Jūrmala, w Slokas iela 55A. Mieszkanie jest sprzedawane z białymi ścianami, pozwalając nowym właścicielom zaprojektować wnętrze zgodnie z ich preferencjami. Budynek został całkowicie odnowiony, z izolowaną fasadą zapewniającą doskonałą efektywność energetyczną. W apartamencie znajdują się nowe narzędzia, w tym system ogrzewania z indywidualnymi licznikami, co pozwala na precyzyjną kontrolę zużycia energii. Efektywne energetycznie okna i zastosowanie wysokiej jakości wewnętrznych materiałów wykończeniowych sprawiają, że apartament jest komfortowy i ekonomiczny przez cały rok. Rozmiar apartamentu wynosi od 32,3 m ² do 58,6 m ². Oprócz ceny apartamentu, istnieje dodatkowa opłata w wysokości 5000 EUR za miejsce parkingowe w zabezpieczonym obszarze i 7000 EUR za wielofunkcyjny pokój w piwnicy. Apartament znajduje się w cichej i zielonej okolicy, z bardzo wygodnym dostępem do infrastruktury miasta. W pobliżu znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola i parki, a plaża jest zaledwie kilka minut drogi. Transport publiczny jest zaledwie kilka minut spacerem, zapewniając łatwy dostęp do centrum Jūrmala lub pobliskich miast. Apartament ten jest idealny dla młodych rodzin lub jako inwestycja w nieruchomości. Apartament może być oglądany tylko na podstawie wcześniejszej umowy. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zaplanowania przeglądania.