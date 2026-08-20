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Nowe budynki na sprzedaż w Jełgawa

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Handel NP Jelgavas Biznesa parks
Handel NP Jelgavas Biznesa parks
Handel NP Jelgavas Biznesa parks
Handel NP Jelgavas Biznesa parks
Handel NP Jelgavas Biznesa parks
Pokaż wszystko Handel NP Jelgavas Biznesa parks
Handel NP Jelgavas Biznesa parks
Jełgawa, Łotwa
od
$10,457
NP Jelgava Business Park jest jednym z najlepiej zrekonstruowanych parków przemysłowych na Łotwie z kopejo platiba 23 ha i platybą przestrzeni o powierzchni ponad 70 000 m2. Park przemysłowy znajduje się na historycznym terenie firmy motoryzacyjnej RAF (fabryka samochodów w Rydze), która prz…
Agencja
REALAT real estate
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