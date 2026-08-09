Netanya, Izrael

DLA SPRZEDAŻY: luksusowy apartament w centrum miasta, w cichej ulicy. Apartament ten znajduje się w nowym budynku butikowym 5 pięter, jest bardzo przestronny z około 140 m2 powierzchni mieszkalnej i ogromny mirpeset około 90 m2. Apartament jest w pełni umeblowany (wystarczy do przyjazdu z wa…