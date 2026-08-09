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Nowe budynki na sprzedaż w Netanya

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Dzielnica mieszkaniowa Park hayam 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Park hayam 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Park hayam 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Park hayam 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Park hayam 4 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Park hayam 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Park hayam 4 pieces
Netanya, Izrael
od
$962,370
Apartament na sprzedaż w Netanya, w dzielnicy Park Hayam, w pobliżu centrum i kilka kroków od morza! Nowy budynek jakości, dostawa 2026. Budynek z 3 windami, puste śmieci i pokój imprezowy. Trzecie piętro na 17. Cztery pokoje. 2 łazienki. 106 m2 + 15 m2 taras (mirpeset). Otwarty widok. 1 mie…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer haut standing magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer haut standing magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer haut standing magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer haut standing magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer haut standing magnifique
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer haut standing magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer haut standing magnifique
Netanya, Izrael
od
$3,33M
Numer referencyjny: NT 217 Nad morzem Piękny apartament dwupoziomowy 7 sztuk 260 m2 + 150 m2 taras z widokiem na morze Prywatny basen 5 toalet Klimatyzacja 2 podziemny parking Jaskinia Basen w budynku
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Netanya, Izrael
od
$3,46M
Luksusowy apartament na sprzedaż w Netanya na linii frontu centrum miasta! Apartament z prywatnym spa! Sauna i jacuzzi z bieżnią i siłownią! Nowy i luksusowy budynek wielkiego budowniczego Briga z całodobowym opiekunem (basen, siłownia i spa z subskrypcją). Wieża składa się z 8 pięter z hote…
Agencja
Immobilier.co.il
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TekceTekce
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Netanya, Izrael
od
$649,350
W samym sercu miasta - 3,5 pokoje w pełni odnowione
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Rue jabotinsky centre ville netanya
Dzielnica mieszkaniowa Rue jabotinsky centre ville netanya
Dzielnica mieszkaniowa Rue jabotinsky centre ville netanya
Dzielnica mieszkaniowa Rue jabotinsky centre ville netanya
Dzielnica mieszkaniowa Rue jabotinsky centre ville netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue jabotinsky centre ville netanya
Dzielnica mieszkaniowa Rue jabotinsky centre ville netanya
Netanya, Izrael
od
$749,250
W centrum miasta, w pobliżu zejścia do morza i udogodnienia. Odnowiony budynek. Duże 4 pokoje przekształcone w 3 pokoje z dużym salonem. Winda. Mieszkanie wynajmuje się na 5000 szekli
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer
Netanya, Izrael
od
$1,83M
? Na sprzedaż - Dom rodzinny z ogrodem w Netanya Szukasz domu oferującego piękne woluminy i prawdziwą przestrzeń na zewnątrz? Położony w dzielnicy mieszkalnej Neot Herzl, ten 8-pokojowy dom rozwija 300 m2 zbudowany i cieszy się prywatnym ogrodem 150 m2, idealny do korzystania z całego zewn…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Netanya, Izrael
od
$749,250
Piękny apartament na sprzedaż w centrum Netanya w pobliżu shuk, centrum handlowe i dworca autobusowego. Nowy budynek. 10 piętro na 12 z 2 windami. 3 pokoje, 2 łazienki. 90 m2 + 12 m2 taras. 1 miejsce parkingowe. Podwójna ekspozycja: Południe, Zachód. Cena: 2,250,000 sh
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Netanya, Izrael
od
$894,105
Apartament na sprzedaż w Netanya, kilka kroków od morza i Blvd Nitsa. Dobrze utrzymany budynek z pięknym wejściem i pokój rowerowy. 4 piętro z windą. 3 pokoje bardzo przestronne. 2 łazienki. 92m2. Widok na morze. 4 wystawy. Klimatyzacja w każdym pokoju. Spokojnie i jasno. Miklat w budynku. 1…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
Netanya, Izrael
od
$699,300
Budynek w budowie - Centrum miasta Netanya 10 minut spacerem od Kikar i morza. Od 3 do 4 pokoi lub penthouse z mamadem i tarasem + parking. 82 m2 + 11 m2 balkon - 2.100.000 szekli. 97,80 m2 + 13 m2 balkon - 2.350.000 szekli. Penthouse - 117 m2 + taras (74 m2 + 27 m2) - 3.500.000 Szekle. Wyda…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Netanya, Izrael
od
$4,73M
Przed plaży schodzenie - Nowy dom deweloperski. Basen i winda w rezydencji. 7 pokoi z 4 łazienkami. Ładny widok na morze
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Netanya, Izrael
od
$1,76M
Numer referencyjny: NT 222 Okręg: Poleg, nad morzem blisko sklepów i restauracji 4 sztuki, w tym ssak Powierzchnia 147 m2 Taras o powierzchni 17 m2 z widokiem na morze 4 piętro z windami Duży salon, jadalnia i kuchnia 3 sypialnie Master Klimatyzacja 2 łazienki, 3 toalety Parking prywatny pod…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Netanya, Izrael
od
$982,350
Numer referencyjny: NT 224 Okręg: Hayam Park Projekt 9 Dostawa spodziewana w ciągu jednego roku 4 sztuk nowy kablan z mamad Powierzchnia 105 m2 Taras słoneczny o powierzchni 12 m2 14. piętro z oszałamiającymi widokami 2 łazienki Jaskinia przylegająca do mieszkania Inteligentna i przestronna …
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Netanya, Izrael
od
$815,517
Apartament na sprzedaż w centrum Netanya, w pobliżu Shuk, Mall i dworca autobusowego. Nowy budynek z ekskluzywnym ogrodem do budynku i pokoju imprezowego. 9 piętro na 12, 2 windy. 4 pokoje, 2 łazienki. 113 m2 + 15 m2 mirpeset. 1 miejsce parkingowe. 1 piwnica. Cena: 2 449 000
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Netanya, Izrael
od
$799,200
4 pokoje - 125 m2 Budynek z windą i parkingiem podziemnym Idealny do podziału
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Netanya, Izrael
od
$3,33M
W prestiżowej ulicy z widokiem na morze, w samym sercu ultraluksusowego projektu mieszkalnego, odkryć rzadką nieruchomość znajduje się we współczesnej wieży 24 piętra, oferując tylko dwa apartamenty na poziomie dla całkowitej prywatności. ? Apartament 5 pokoje o wysokim stanie • 140 m2 z ob…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Netanya, Izrael
od
$2,63M
NAT600 DOM na 2 piętrach - 5 pokoi - 195 m2 powierzchnia mieszkalna + 106 m2 ogród możliwość zbudowania basenu DOSTAWY KOŃCOWE 2026
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Dzielnica mieszkaniowa Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Dzielnica mieszkaniowa Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Dzielnica mieszkaniowa Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Dzielnica mieszkaniowa Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Dzielnica mieszkaniowa Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Netanya, Izrael
od
$2,498
Numer referencyjny: TL 2677 Okręg: Florentine, bardzo dobra lokalizacja, blisko do wszystkich udogodnień Apartament położony w Studio projektu, rue Salame Nice 3 sztuk w tym mamad Powierzchnia 70 m2 Taras o powierzchni 12 m2 5. piętro z windą Klimatyzacja Parking prywatny
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Netanya, Izrael
od
$815,850
Ostatni budynek - 4 pokoje 107 m2 + balkon. Otwarty widok. Blisko do udogodnień i centrum handlowego. Parkowanie. Winda Szabat
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Netanya, Izrael
od
$3,83M
Numer referencyjny: NT 220 Okręg: Centrum miasta Nowy Penthouse 5 pokoi Powierzchnia 313 m2 Taras o powierzchni 121 m2 Sam na podłodze. 19 piętro Dwa miejsca parkingowe Duża piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,09M
Wspaniały penthouse na sprzedaż w Netanya, w dzielnicy Park Hayam, w pobliżu centrum miasta. Nowy i wysokiej jakości budynek, dostawa 2026. Budynek z 3 windami, puste śmieci i pokój imprezowy. 17 piętro na 17. Pięć kawałków. 2 łazienki. 3 W.C. 156 m2 + 50 m2 taras. Otwarty widok z każdego ok…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Netanya, Izrael
od
$762,570
Nowy Mini Penthouse na sprzedaż w Netanya centrum! Nowy budynek z pięknym lobby! 13 piętro z 3 windami 3 sztuki 2 łazienki 93m2 + 13m2 taras Soccah z widokiem na morze 1 parking Cena: 2,290,000sh Wabik: 450sh / miesiąc Arnona: 500sh / miesiąc Więcej informacji: Izrael: 052,577,50,44 Francja…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville vue degagee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Centre ville vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville vue degagee
Netanya, Izrael
od
$732,600
Piękny apartament na sprzedaż w centrum Netanya w pobliżu Shuk, Mall i dworca autobusowego. Nowy budynek. 8 piętro na 12 z 2 windami. Trzy pokoje. 2 łazienki. 90 m2 + 12 m2 mirpeset. 1 miejsce parkingowe. 1 piwnica. 2 wystawy: Południe, Zachód. Cena: 2,200,000 Idealny do inwestycji, jak równ…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya
Netanya, Izrael
od
$949,050
Domek z potencjałem na sprzedaż na północy Netanya - Moshe Shapira Street Szukasz przestronnego i jasnego domu w bardzo popularnej okolicy? Nie przegap tej okazji! Szczegóły własności: • 4 pokoje + prywatny taras na dachu o wysokim potencjale • 2- pokojowe mieszkanie z dużym ogrodem - id…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Netanya, Izrael
od
$765,900
Odnowiony budynek - 4 pokoje - 116 m2 z 3 orientacjami - mały widok na morze. Cicha ulica, obok wszystkich udogodnień i zejścia na morze. Winda i kryty parking
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanya, Izrael
od
$1,02M
Park HaYam, Netanya, blisko morza. Nowy apartament 102 m2 + taras 14 m2, 10 piętro, 4 pokoje. Projekt electra, nowoczesna wieża 30piętrowa. Parking + piwnica, natychmiastowe wejście. Obszar rodzinny, blisko sklepów, szkół i plaż. Cena w dół: 350.000 (promocja ceny 3,390000)
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve vue mer ir yamim
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve vue mer ir yamim
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve vue mer ir yamim
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve vue mer ir yamim
Netanja, Izrael
od
$2,29M
Dream penthouse na sprzedaż w Netanya, z widokiem na Ir Yamim i rezerwat przyrody, z niezakłóconym widokiem na morze. Najlepszy apartament w projekcie. 22 piętro z windami. 6 sztuk 3 łazienki 4 W.C. 186m2 + 150m2 taras na jednym poziomie Kuchnia zewnętrzna Bezpośredni dostęp do tarasu z tere…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Netanya, Izrael
od
$949,050
Apartament na sprzedaż w Netanya, blisko Nitsy i morza! Nowy i wysokiej jakości budynek z siłownią i salą imprezową. 12 piętro z windami. 4 pokoje, 2 łazienki. 97m2 + 12m2 taras. Widok na morze. 2 miejsca parkingowe, 1 piwnica. Cena: 2 850 000
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Netanya, Izrael
od
$2,08M
Numer referencyjny: NT 225 Okręg: Hashmonaim Najnowszy i nowoczesny budynek tylko 6 lat Ekstremalny penthouse 5-pokojowy w tym mamad Powierzchnia 170 m2 Duży taras o powierzchni 130 m2 z prywatnym basenem Panoramiczny widok na morze na prawie 200 ° 19 i ostatnie piętro z windami Klimatyzacja…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Szybko rozwijające się nadbrzeżne miasto, Netanya uwodzi swoim środowiskiem życia między plażami, spacery i tętniące życiem życie miejskie. Ulica Jerozolima, zaledwie 2 minuty od plaży i kikar, to mieszkanie dawniej 5 pokoi przekształconych w 4 pokoje oferuje piękne objętości ponad 130 m2. …
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rue yehuda alevi
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rue yehuda alevi
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rue yehuda alevi
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rue yehuda alevi
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rue yehuda alevi
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rue yehuda alevi
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rue yehuda alevi
Netanya, Izrael
od
$629,370
Penthouse w centrum 4 pokoje - jasny widok Winda, parking 8- 9 minut spacerem od Kikar i plaży
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Netanya, Izrael
od
$3,13M
W samym sercu miasta, ciesząc się doskonałą lokalizacją u podnóża Kikar, odkryj zalety nowego budynku. Ten przestronny apartament oferuje: Powierzchnia mieszkalna: 187 m2 Przestrzeń zewnętrzna: Taras o powierzchni 50 m2 Główne aktywa: Widok na morze Komfort: 2 miejsca parkingowe + piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse en plein centre ville de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse en plein centre ville de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse en plein centre ville de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse en plein centre ville de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse en plein centre ville de netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse en plein centre ville de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse en plein centre ville de netanya
Netanya, Izrael
od
$1,30M
DLA SPRZEDAŻY: luksusowy apartament w centrum miasta, w cichej ulicy. Apartament ten znajduje się w nowym budynku butikowym 5 pięter, jest bardzo przestronny z około 140 m2 powierzchni mieszkalnej i ogromny mirpeset około 90 m2. Apartament jest w pełni umeblowany (wystarczy do przyjazdu z wa…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Netanya, Izrael
od
$3,996
Do wynajęcia: luksusowy apartament w centrum miasta, w cichej ulicy. Apartament ten znajduje się w nowym budynku butikowym 5 pięter, jest bardzo przestronny z około 140 m2 powierzchni mieszkalnej i ogromny taras około 90 m2. Apartament jest w pełni umeblowany (wystarczy do przyjazdu z walizk…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Netanya, Izrael
od
$1,76M
Numer referencyjny: NT 223 Okręg: Nat 600 - Galey Yam Idealna lokalizacja: kilka minut spacerem od morza, promenady, kawiarni i restauracji, w krajobrazu i dobrze utrzymanej rezydencji Przestronne mieszkanie 4 pokoje w tym mamad Powierzchnia 124 m2 14 m2 Lustro z widokiem na morze Niedawny h…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Netanya, Izrael
od
$765,900
Budynek - 4 pokoje - 106 m2 + 14 m2 balkon Otwórz widok 2 łazienki odnowione 3 parking Winda
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$2,50M
Numer referencyjny: NT 219 District: Ir Yamam, w najbardziej luksusowym projekcie Netanya, doświadczenie w luksusowym kompleksie 4 sztuki Powierzchnia: 138 m2 Taras: 25 m2 ze wspaniałym widokiem na morze 1 piętro Duży apartament rodzicielski z garderobą Klimatyzacja 2 miejsca parkingowe Piwn…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Netanya, Izrael
od
$2,50M
Autentyczny dom na sprzedaż w Netanya, w cichej i zielonej ulicy w pobliżu ulicy Sharet na północy Netanya. 450m2 ziemi, 320m2 powierzchni mieszkalnej. Piękny ogród z drzewami owocowymi. 7 pokoi, 2 apartamenty rodzicielskie w tym jeden z garderobą, 3 łazienki, 4 W.C. Cichy i jasny, otwarty w…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Netanya, Izrael
od
$3,064
Penthouse 150 m2 z 3 tarasami panoramiczny widok na morze 150 m2. Winda Szabat
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,93M
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Netanya, Izrael
od
$992,340
W centrum miasta - 4 pokoje - 130 m2 + balkon Widok niezabudowany - południowy zachód 2 łazienki + duży salon Odnowione mieszkanie
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Netanya, Izrael
od
$799,200
4 pokoje - 115 m2 - Zachód z małym widokiem na morze. Konserwacja z windą. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
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