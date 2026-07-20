  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,72M
;
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
1
Zostawić wniosek
ID: 38259
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Hatam Sofer, 7

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyjątkowy apartament

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$7,05M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,16M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima
Kadima, Izrael
od
$2,30M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,90M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,72M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Netanya, Izrael
od
$2,46M
Autentyczny dom na sprzedaż w Netanya, w cichej i zielonej ulicy w pobliżu ulicy Sharet na północy Netanya. 450m2 ziemi, 320m2 powierzchni mieszkalnej. Piękny ogród z drzewami owocowymi. 7 pokoi, 2 apartamenty rodzicielskie w tym jeden z garderobą, 3 łazienki, 4 W.C. Cichy i jasny, otwarty w…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse haut standing
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,43M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,15M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się