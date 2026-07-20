  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana

Raanana, Izrael
od
$1,18M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 38513
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Motzkin, 19

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Agreable bel appartement bien agence calme dans rue calme dans un bel immeuble endroit calme projet de qualite spacieux
Ashdod, Izrael
od
$770,800
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$508,400
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$2,46M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Tel-Awiw, Izrael
od
$688,800
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial dexception au coeur de la moshava germanit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial dexception au coeur de la moshava germanit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial dexception au coeur de la moshava germanit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial dexception au coeur de la moshava germanit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial dexception au coeur de la moshava germanit jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial dexception au coeur de la moshava germanit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial dexception au coeur de la moshava germanit jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$1,46M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,08M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się