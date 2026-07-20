Dzielnica mieszkaniowa A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city

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Na wynajem - 3-pokojowe mieszkanie w Ashdod - District City
Położony na Hatsionout Street, w samym sercu dzielnicy miasta w Ashdod, ten przyjemny apartament trzypokojowy cieszy się idealną lokalizacją, w pobliżu sklepów, transportu, szkół i wszystkich udogodnień.
Charakterystyka:
3 sztuki
Mamad
Klimatyzacja
Parking prywatny
Centralna lokalizacja, blisko wszystkiego
Dostępne od 1 września.
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Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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