  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city

Dzielnica mieszkaniowa A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city

Aszdod, Izrael
od
$1,870
;
3
Zostawić wniosek
ID: 38844
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    HaZionut, 125

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na wynajem - 3-pokojowe mieszkanie w Ashdod - District City Położony na Hatsionout Street, w samym sercu dzielnicy miasta w Ashdod, ten przyjemny apartament trzypokojowy cieszy się idealną lokalizacją, w pobliżu sklepów, transportu, szkół i wszystkich udogodnień. Charakterystyka: 3 sztuki Mamad Klimatyzacja Parking prywatny Centralna lokalizacja, blisko wszystkiego Dostępne od 1 września. Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,83M
Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre a 5 minutes a pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,26M
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$393,600
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique villa de haut standing a louer avec piscine privee et proche de la mer entierement meublee youd zain ashdod
Ashdod, Izrael
od
$12,464
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city
Aszdod, Izrael
od
$1,870
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bien agence bon emplacement proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bien agence bon emplacement proche de la mer
Herzliya, Izrael
od
$8,79M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Raanana, Izrael
od
$3,936
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się