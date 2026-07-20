Dzielnica mieszkaniowa Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya

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Numer referencyjny: TL 2677
Okręg: Florentine, bardzo dobra lokalizacja, blisko do wszystkich udogodnień
Apartament położony w Studio projektu, rue Salame
Nice 3 sztuk w tym mamad
Powierzchnia 70 m2
Taras o powierzchni 12 m2
5. piętro z windą
Klimatyzacja
Parking prywatny
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
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Jedzenie i picie
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