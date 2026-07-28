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Nowe budynki na sprzedaż w Hof HaSharon Regional Council

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Dzielnica mieszkaniowa Grand penthouse neuf du kablan a vendre proche de la mer glil yam herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Grand penthouse neuf du kablan a vendre proche de la mer glil yam herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Grand penthouse neuf du kablan a vendre proche de la mer glil yam herzliya
Tel Aviv Subdistrict, Izrael
od
$4,59M
Odniesienie: HR 141 Okręg: Gllil Yam, blisko morza Wspaniały penthouse dziewięć kablan 6 pokoje z mamad na jednym piętrze Dostawa: koniec 2028 Powierzchnia 175 m2 Taras o powierzchni 68 m2 9. i górne piętro z windami 3 łazienki 2 prywatne podziemne miejsca parkingowe Jaskinia
Agencja
Immobilier.co.il
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