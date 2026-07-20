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Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent

Raanana, Izrael
od
$1,08M
;
7
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ID: 38295
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Atidim

O kompleksie

Przeniesienie
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4 pokojowe mieszkanie znajduje się na 4 piętrze najnowszego budynku. ✔️ Powierzchnia mieszkalna 125 m2 ✔️ Duży salon ✔️ Mamad ✔️ Nice otwarta kuchnia z wyspą ✔️ Taras o powierzchni 12 m2 ✔️ Parkowanie robotyczne Obiekt jest obecnie wynajęty na 2 lata na 8000 Przyjemne i jasne mieszkanie, idealne zarówno dla inwestycji i przyszłego projektu głównego zamieszkania.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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od
$1,08M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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