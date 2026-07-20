  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,116
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38446
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse centre ville vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,25M
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,77M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,28M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,54M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,51M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,116
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,02M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,03M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tzameret aleph ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tzameret aleph ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tzameret aleph ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tzameret aleph ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tzameret aleph ashdod
Aszdod, Izrael
od
$495,280
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się