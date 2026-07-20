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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement

Bat Jam, Izrael
od
$1,14M
;
6
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ID: 38643
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaSar Rabinovich

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Bat Jam, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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