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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement spacieux renove et lumineux dans quartier calme

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,26M
;
4
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ID: 38281
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Eybeschuts, 1

O kompleksie

Przeniesienie
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Idealny dla dużej rodziny! Położony między Namal Tel Aviv i dzielnicy Bazylea. 4 pokoje 105 m2 z tarasem, parkingiem i windą. Otwarty widok na ogród. Ostatni budynek. Cena do negocjacji.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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