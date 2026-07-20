  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ashdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine

Dzielnica mieszkaniowa Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine

Ashdod, Izrael
od
$682,240
;
4
Zostawić wniosek
ID: 38793
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    HaHistadrut

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Affaire a saisir appartement de 3 pieces neuf en fin de construction a un prix imbattable
Hadera, Izrael
od
$672,400
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,39M
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,39M
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Netanya, Izrael
od
$880,680
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Ashdod, Izrael
od
$682,240
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Hadera, Izrael
od
$892,160
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,08M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się