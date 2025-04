Jerozolima, Izrael

Spełnij swoje marzenie życia w sercu popularnej dzielnicy Baka! Przestronne 5-pokojowe mieszkanie, o powierzchni 108 m2, znajduje się na pierwszym piętrze trzypiętrowego budynku. Mieszkanie wymaga całkowitej renowacji, co daje możliwość dostosowania go do własnych gustów. Posiada duży balkon…