  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff

Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff

Netanya, Izrael
od
$787,200
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38471
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Tchernichovsky, 12

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,36M
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville
Jerozolima, Izrael
od
$1,34M
Dzielnica mieszkaniowa Petit et charmant 3 pieces ideal investissement
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam appartement de jardin de standing a quelques pas de la plage
Bat Jam, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,58M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Netanya, Izrael
od
$787,200
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,03M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,74M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin florentine nord
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin florentine nord
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin florentine nord
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin florentine nord
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin florentine nord
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin florentine nord
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin florentine nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$9,68M
Ziemny ogród na sprzedaż w Tel Awiwie, w cichej ulicy blisko Shuk Levinsky i Rothschild na północ od Florentine. Tajny budynek do remontu. Dwa pokoje. 38m2 + 40m2 ogród. Mamad, cicho i jasno. Wschodnia strona. Cena: 2,950,000sh
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się