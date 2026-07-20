  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer rez de jardin de 3 pieces a vendre dans un immeuble boutique neuf a quelques pas de la plage allenby tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer rez de jardin de 3 pieces a vendre dans un immeuble boutique neuf a quelques pas de la plage allenby tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
;
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer rez de jardin de 3 pieces a vendre dans un immeuble boutique neuf a quelques pas de la plage allenby tel aviv
1
Zostawić wniosek
ID: 38816
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin florentine nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$9,68M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,560
Dzielnica mieszkaniowa Rare a kiryat moche grand 5 5 pieces avec parking souca et cave
Jerozolima, Izrael
od
$1,51M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces
Ashdod, Izrael
od
$508,400
Dzielnica mieszkaniowa Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,43M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer rez de jardin de 3 pieces a vendre dans un immeuble boutique neuf a quelques pas de la plage allenby tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 3 pieces terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 3 pieces terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 3 pieces terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 3 pieces terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 3 pieces terrasse
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 3 pieces terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 3 pieces terrasse
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,80M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Aszkelon, Izrael
od
$583,840
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Ashdod, Izrael
od
$2,38M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się