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Dzielnica mieszkaniowa Authentique maison arabe ein kerem

Jerozolima, Izrael
od
$3,28M
;
11
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ID: 38851
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Ein Kerem, 74 Karma

O kompleksie

Przeniesienie
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Wyjątkowa własność, rzadkiego piękna, jest proponowana na sprzedaż po raz pierwszy. W samym sercu pięknej, bukolowej wioski Ein Kerem. Typowa budowa Ein Kerem: wysokie sufity z odsłoniętymi belkami, oryginalny arabski dom. Na działce o powierzchni 500 m2 zbudowane są dwa niezależne domy z osobnym wejściem. Pierwszy dom: 130 m2 mieszkalny. Drugi dom: 138 m2 mieszkalny. Cena: 10,000,000 sh

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Authentique maison arabe ein kerem
Jerozolima, Izrael
od
$3,28M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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