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Nowe budynki na sprzedaż w Kiryat Gat

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Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Kiryat Gat, Izrael
od
$562,440
Numer referencyjny: KG 100 Wyłącznie Ogród 4 sztuki 100 m2 + 215 m2 ogród Dwie łazienki Klimat centralny
Agencja
Immobilier.co.il
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