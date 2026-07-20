  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Riszon le-Cijjon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$652,720
;
6
Zostawić wniosek
ID: 38558
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement vue sur la mer
Aszdod, Izrael
od
$754,400
Dzielnica mieszkaniowa Ramat aviv neve avivim
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,51M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$842,960
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$652,720
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve au coeur de loasis de vie
Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve au coeur de loasis de vie
Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve au coeur de loasis de vie
Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve au coeur de loasis de vie
Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve au coeur de loasis de vie
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve au coeur de loasis de vie
Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve au coeur de loasis de vie
Hadera, Izrael
od
$4,92M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, na starej północy, kilka kroków od morza. Nowy budynek. Przesyłka na maj 2026. 4 piętro z windą. 3 pokoje. 2 łazienki. 81,5 m2 + 9 m2 taras z przodu. Cena: 5,255,000 sh
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się