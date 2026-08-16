  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Dystrykt Centralny

Nowe budynki na sprzedaż w Dystrykt Centralny

;
Netanya
43
Raanana
17
Petah Tikva Subdistrict
55
HaSharon Subdistrict
47
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse park hayam vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse park hayam vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse park hayam vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse park hayam vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse park hayam vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse park hayam vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse park hayam vue mer
Netanya, Izrael
od
$4,394
Wspaniały penthouse do wynajęcia w Netanya w dzielnicy Park Hayam, w pobliżu centrum miasta. Nowy budynek jakości, dostawa 2026. Budynek z 3 windami, puste śmieci i pokój imprezowy. 17 piętro na 17. Pięć kawałków. 2 łazienki. 3 toalety. 156m2 + 50m2 taras. Otwarty widok z każdego okna do mor…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Netanja, Izrael
od
$976,144
W dzielnicy Galey Yam Netanya, nowej dzielnicy, która obejmuje zielone przestrzenie, szkoły i nowe biura miejskie Netanya. Położony w centrum miasta, w pobliżu dzielnicy Agamim i Poleg i blisko sklepów, jak również plaży. To trzy budynki, dwa z 27 pięter i jeden z 21 pięter. Mają podziemny …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Raanana, Izrael
od
$909,220
Położony na Rivka Gover Street w Raanana, ten 3.5-pokojowy obiekt oferuje powierzchnię 80 m2, miejsce parkingowe i znajduje się w bardzo dobrze utrzymanym budynku z windą. Dzięki swojej mamadzie, wyjątkowej jasności i wysokiemu potencjałowi jest to idealny wybór zarówno dla rodziny, jak i dl…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
IresIres
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$895,700
Nr referencyjny NNT 108- 4 Nowe 4 pokojowe apartamenty, Netanya. W znakomitym projekcie złożonym z dwóch wież 20- piętrowych proponuje się sprzedaż nowych 4 pokoi promotora 106m2 + 10m2 tarasu. Lokalizacja jest szalona, blisko stacji, centrów handlowych, szkół i sklepów. Każdy apartament …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,00M
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mardochee Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy program nieruchomości, stworzony przez jednego z najbardziej prestiżowych budowniczych Ra 'anany. Położony przy ulicy Hagalil, kilka kroków od słynnej ulicy Ahuza, projekt ten cieszy się uprzywilejowan…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Dzielnica mieszkaniowa Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Dzielnica mieszkaniowa Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Dzielnica mieszkaniowa Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Petah Tikva Subdistrict, Izrael
od
$1,77M
Na sprzedaż - Kfar Saba Prawdziwa zaleta: unikasz całej fazy administracyjnej i zaczynasz od istniejącej bazy. Na działce 492 m2 nieruchomość ta posiada zatwierdzone pozwolenie na budowę i już zrealizowaną strukturę. Co jest na miejscu: • Struktura • Dach z widoczną ramą • Ściany zewnętrz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville grand 4 pieces
Netanya, Izrael
od
$811,200
4 pokoje - 125 m2 Budynek z windą i parkingiem podziemnym Idealny do podziału
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,04M
Exclusive - Neve Hadarim District, Rishon LeZion, Greenspan Street. Na sprzedaż: przestronne i jasne mieszkanie 5.5 pokoi. 132 m2 powierzchni mieszkalnej + 2 mirpesset (słoneczny balkon) 7 m2 każdy. ✅ 4 piętro z 9 ✅ Podwójna orientacja - Południe i Wschód ✅ 2 toalety i 2 pokoje prysznicowe ✅…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netanya
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netanya
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netanya
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netanya
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netanya
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netanya
Netanya, Izrael
od
$1,18M
DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE IN NETANYA Piękny penthouse położony w samym sercu Netanya, zaledwie 5 minut spacerem od Kikar i plaży. Powierzchnia: 175 m2 5 sztuk 4 toalety 3 łazienki Balkon + duży taras Apartament rodzicielski Mamad (sejf) 2 miejsca parkingowe 8. piętro Jasny, przestronny i …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,57M
Nowy budynek, doskonale utrzymany. Niepowtarzalny penthouse, singiel na dwunastym i górnym piętrze. Pochodzący z spotkania czterech apartamentów, oferuje wyjątkowe tomy i panoramiczne widoki na cały region: Tel Awiw, Jerozolima, Holon, a także częściowy widok na morze. Główne cechy: • 208…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
Netanya, Izrael
od
$709,800
Budynek w budowie - Centrum miasta Netanya 10 minut spacerem od Kikar i morza. Od 3 do 4 pokoi lub penthouse z mamadem i tarasem + parking. 82 m2 + 11 m2 balkon - 2.100.000 szekli. 97,80 m2 + 13 m2 balkon - 2.350.000 szekli. Penthouse - 117 m2 + taras (74 m2 + 27 m2) - 3.500.000 Szekle. Wyda…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Investissement rare en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Investissement rare en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Investissement rare en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Investissement rare en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Investissement rare en centre ville
Raanana, Izrael
od
$976,820
Bardzo jasne 3 pokoje w centrum Raanana, z mirpeset 15 m2, kuchnia, parking i przechowalnia. Rzadki produkt w tej lokalizacji, idealny do inwestycji. Bardzo popularny widok
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$638,820
Na sprzedaż: 4 pokojowe mieszkanie, winda i parking w Tabou Apartament 4 pokoje, około 90 m2 Podłoga 1 z 7 Apartament rodzicielski • Podnoszenie • Parking w Tabou • Duży przestronny salon • 2 toalety • 2 łazienki • 3 apartamenty na piętro • 3 kierunki: West- East- North • Jasny, dobrze wen…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Givat Shmuel, Izrael
od
$2,569
Numer referencyjny: 6989 Nowa okolica blisko wszystkich udogodnień i Tel Awiw 17- piętrowy nowy budynek Apartament 3 pokoje nowy deweloper, z mamad Powierzchnia 74 m2 Taras o powierzchni 14 m2 z otwartym widokiem 13 piętro z windami Klimatyzacja Elektryczne żaluzje 2 łazienki, 2 toalety Park…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Givat Shmuel, Izrael
od
$1,99M
Numer referencyjny: GS 102 Okręg Ramat Hadar Centralna i dogodna lokalizacja: blisko kawiarni, supermarketów, szkół i synagogów W butiku Duplex 6 sztuk 195 m2 + 40 m2 taras Południe Orientacja zachodnia Taras Odnowione
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer
Netanya, Izrael
od
$1,86M
? Na sprzedaż - Dom rodzinny z ogrodem w Netanya Szukasz domu oferującego piękne woluminy i prawdziwą przestrzeń na zewnątrz? Położony w dzielnicy mieszkalnej Neot Herzl, ten 8-pokojowy dom rozwija 300 m2 zbudowany i cieszy się prywatnym ogrodem 150 m2, idealny do korzystania z całego zewn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Netanya, Izrael
od
$1,79M
Numer referencyjny: NT 222 Okręg: Poleg, nad morzem blisko sklepów i restauracji 4 sztuki, w tym ssak Powierzchnia 147 m2 Taras o powierzchni 17 m2 z widokiem na morze 4 piętro z windami Duży salon, jadalnia i kuchnia 3 sypialnie Master Klimatyzacja 2 łazienki, 3 toalety Parking prywatny pod…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,11M
4 pokojowe mieszkanie znajduje się na 4 piętrze najnowszego budynku. ✔️ Powierzchnia mieszkalna 125 m2 ✔️ Duży salon ✔️ Mamad ✔️ Nice otwarta kuchnia z wyspą ✔️ Taras o powierzchni 12 m2 ✔️ Parkowanie robotyczne Obiekt jest obecnie wynajęty na 2 lata na 8000 Przyjemne i jasne mieszkanie, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,09M
Wspaniały penthouse na sprzedaż w Netanya, w dzielnicy Park Hayam, w pobliżu centrum miasta. Nowy i wysokiej jakości budynek, dostawa 2026. Budynek z 3 windami, puste śmieci i pokój imprezowy. 17 piętro na 17. Pięć kawałków. 2 łazienki. 3 W.C. 156 m2 + 50 m2 taras. Otwarty widok z każdego ok…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Raanana, Izrael
od
$2,72M
✨ Na sprzedaż wyłącznie - 6-pokojowy apartament w Ra 'anana East ✨Rzadkie dobro, zaprojektowane dla klientów poszukujących przestrzeni i wyłączności. Położony w niedawnym budynku, ten piękny apartament o powierzchni 169 m2 netto, jedyny apartament na jego piętrze, oferuje wyjątkową jakość ż…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,14M
Na sprzedaż bardzo rzadko na wysokim piętrze z poczuciem prywatności, otwartych przestrzeni i zapierające dech w piersiach widok na morze ▪️ 104 m2 4 wystawy - z lustrzanego widoku na północny zachód, wschód ▪️ 40 m2 mirpeset obwodowy ▪️ 12 piętro z otwartym i pięknym widokiem ▪️ 4 pełne wys…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Park HaYam, Netanya, blisko morza. Nowy apartament 102 m2 + taras 14 m2, 10 piętro, 4 pokoje. Projekt electra, nowoczesna wieża 30piętrowa. Parking + piwnica, natychmiastowe wejście. Obszar rodzinny, blisko sklepów, szkół i plaż. Cena w dół: 350.000 (promocja ceny 3,390000)
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Raanana, Izrael
od
$1,11M
Piękna powierzchnia 126 m2 netto. Apartament na 4 piętrze z mirpeset 14 m2. Otwarty widok. Odnowiony budynek. Parkowanie. W centrum Raanana. Blisko wszystkich udogodnień. Dostępny natychmiast. Szybka wyprzedaż
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville netanya rue abbah hillel
Netanya, Izrael
od
$828,100
Ostatni budynek - 4 pokoje 107 m2 + balkon. Otwarty widok. Blisko do udogodnień i centrum handlowego. Parkowanie. Winda Szabat
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rare a la location maison avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Rare a la location maison avec piscine
Raanana, Izrael
od
$13,182
✨ Do wynajęcia - Dom rodzinny z basenem na zachód od Ra 'anana ✨Położony w cichej i poszukiwanej okolicy na zachód od Ra 'anana, ten dom oferuje rzadkie środowisko życia dla rodziny szukającej miejsca, komfortu i życia na zewnątrz. Zbudowany na powierzchni 380 m2, dom rozwija się około 420 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,42M
? W sercu popularnej dzielnicy Kiryat Ganim Unikalny duplex? ? Rzadka okazja, która nie przychodzi na rynek codziennie! Duplex 7 pokoi ~ 143 m2 Inteligentnie podzielony na 2 mieszkania, z 2 osobnymi wejściami od budynku. ✔️ Apartament 4 pokoi z mirpeset o powierzchni około 20 m2 - zarabia ok…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve vue mer ir yamim
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve vue mer ir yamim
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve vue mer ir yamim
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve vue mer ir yamim
Netanja, Izrael
od
$2,33M
Dream penthouse na sprzedaż w Netanya, z widokiem na Ir Yamim i rezerwat przyrody, z niezakłóconym widokiem na morze. Najlepszy apartament w projekcie. 22 piętro z windami. 6 sztuk 3 łazienki 4 W.C. 186m2 + 150m2 taras na jednym poziomie Kuchnia zewnętrzna Bezpośredni dostęp do tarasu z tere…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Netanya, Izrael
od
$1,01M
W centrum miasta - 4 pokoje - 130 m2 + balkon Widok niezabudowany - południowy zachód 2 łazienki + duży salon Odnowione mieszkanie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Givat Shmuel, Izrael
od
$1,99M
Numer referencyjny: GS 102 Okręg Ramat Hadar Centralna i dogodna lokalizacja: blisko kawiarni, supermarketów, szkół i synagogów W butiku Duplex 6 sztuk 195 m2 + 40 m2 taras 1 piętro Południe Orientacja zachodnia Taras Odnowione
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Raanana, Izrael
od
$1,82M
Wspaniały penthouse 5-pokojowy w centrum Ra 'anany. Wyjątkowe nieruchomości idealnie położony w pobliżu szkół i sklepów. Wyjątkowy taras o powierzchni 25 m2 z otwartym widokiem. Klimatyzacja, podwójne szyby, mama, drzwi pancerne, winda Shabbat
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,22M
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mardochee Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy program nieruchomości, stworzony przez jednego z najbardziej prestiżowych budowniczych Ra 'anany. Położony przy ulicy Hagalil, kilka kroków od słynnej ulicy Ahuza, projekt ten cieszy się uprzywilejowan…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$804,440
Sprzedaż wyłączna Nowoczesny apartament (winda) w centrum Rishon LeZion * Apartament 4 pokoje szczególnie przestronne * 100 m2 powierzchni mieszkalnej * Taras słoneczny o powierzchni około 10 m2 * Mamad (bezpieczny pokój) * Duża winda (6 osób) * Parking prywatny w tabu (nie mnożnik) * 6. pi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Netanja, Izrael
od
$1,40M
YR Yamim - budynek stojący w pobliżu morza i centrum handlowego. 4 pokoje - 138m2 + 12 m2 balkon. Otwarty widok. Mieszkanie w pełni urządzone i odnowione. Apartament z garderobą i łazienką
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,23M
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy program nieruchomości, stworzony przez jednego z najbardziej prestiżowych budowniczych Ra 'anany. Położony przy ulicy Hagalil, kilka kroków od słynnej ulicy Ahuza, projekt ten cieszy się uprzywilejowaną…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Raanana, Izrael
od
$1,86M
Uroczy dom na 2 piętrach. Pierwszy taras z przodu domu i ogród z tyłu z drzewami owocowymi. Uspokój się. 1 poziom: duży salon z jadalnią, kuchnia i sypialnia z widokiem na ogród. Na górze: 3 duże sypialnie i powierzchni biurowej, duży taras 60 m2. Dom jest wynajęty do 2028 roku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Netanja, Izrael
od
$1,57M
Doskonała sprawa! Duże 5 pokoi z tarasem 25 m2. Widok na morze. 3 łazienki + 3 toalety. Piwnica + 2 miejsca parkingowe
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Raanana, Izrael
od
$3,55M
Numer referencyjny: RN 106 W sercu Raanana, blisko klubu country Ostatni budynek Wspaniały duplex penthouse 6 pokoje o wysokim stanie, w tym mamad Powierzchnia 180 m2 Taras 175 m2 z prywatnym basenem i kuchnią 8. i 9. piętro z windami Klimatyzacja Ozdobiony przez znanego architekta wnętrz 2 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$581,360
Apartament 3.5 pokoje na sprzedaż Ulica Jerozolima - Rishon LeZion Szukasz doskonałego mieszkania do życia lub inwestycji? To może być dokładnie to, czego potrzebujesz! Szczegóły własności: ? 3.5 sztuk ? Około 70 m2 ? 3 piętro na 3 ? Jeden apartament na piętro - maksymalna prywatność i cisz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,32M
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy program nieruchomości, stworzony przez jednego z najbardziej prestiżowych budowniczych Ra 'anany. Położony przy ulicy Hagalil, kilka kroków od słynnej ulicy Ahuza, projekt ten cieszy się uprzywilejowaną…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Raanana, Izrael
od
$1,21M
Piękne mieszkanie w centrum Raanana. Bar Ilan Street. Idealnie umieszczone. Blisko wszystkich sklepów i transportu. Bardzo przestronne. 130 m2 netto. Korzyść z 2 małych tarasów. Mamad i parking. Całkowicie odnowiony. Inwestycje
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$760,500
4.5 pokojowe mieszkanie w Brandeis Street Rzadkie i ogromne 4,5-pokojowe mieszkanie w Tabu * Około 100 m2 * 2 miejsca parkingowe po tabusie * 3. piętro z 4 * Apartament dla rodziców * Mamad wyposażone i czyste w budynku * Winda * Balkon serwisowy * Duży pokój - nadaje się do pokoju dziecięc…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,06M
Na sprzedaż - Luksusowe i rzadkie nieruchomości w Rishon LeZion! ✨Shikun HaMizrach - ulica Marbad HaKsamim Luksusowa willa z schludny design 215 m2 na powierzchni 286 m2 6 sztuk, w tym ssak Poziom 1 ✔️ Duży przestronny i jasny salon ✔️ Niestandardowa kuchnia wykonana przez prywatnego stolar…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$699,660
Apartament 4.5 pokoje na sprzedaż Przestronne mieszkanie na Rue Mohilever - rzut kamieniem od Rothschild • 4 duże przestronne pokoje • Około 125 m2 powierzchni mieszkalnej - ogromny salon • 2. piętro z 7 • Podnoszenie • Parking w Tabou • Beczki we wszystkich oknach • Niedawno odnowiony - no…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Raanana, Izrael
od
$1,77M
Bardzo niedawno budynek 6 pięter. Uroczy duplex 5 pokoi 158 m2 netto (178 m2 brutto) i 3 łazienki. Taras 23 m2. Otwarty widok. Ładna kuchnia z nerkowca. 4 sypialnie w tym mamad. Prawdziwy nugget w centrum miasta. Poziom 1: salon / jadalnia / kuchnia / mamad i łazienka. Poziom 2: 3 sypialnie …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$875,420
Na sprzedaż wyłącznie w dzielnicy Neve Hadarim - w pełni odnowiony 4-pokojowy apartament o wysokim stanie z ogromnym mirpeset i niezakłócony widok! Jeśli szukasz nieruchomości gotowe do życia bez aucux działa - jest to mieszkanie, którego potrzebujesz. Przestronne i jasne 4-pokojowe mieszkan…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Netanya, Izrael
od
$997,100
Numer referencyjny: NT 224 Okręg: Hayam Park Projekt 9 Dostawa spodziewana w ciągu jednego roku 4 sztuk nowy kablan z mamad Powierzchnia 105 m2 Taras słoneczny o powierzchni 12 m2 14. piętro z oszałamiającymi widokami 2 łazienki Jaskinia przylegająca do mieszkania Inteligentna i przestronna …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Dzielnica mieszkaniowa Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Dzielnica mieszkaniowa Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,18M
Quartier Remez, Rishon LeZion Unikalny projekt mieszkalny w popularnej dzielnicy Remez, obejmujący tylko 12 mieszkań. Projekt jest zbudowany ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej jakości konstrukcji, starannego projektowania i wykończenia high-end. Znajduje się w cichej i wewnętrznej ulicy…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,48M
ekskluzywna sprzedaż - jednoosobowy apartament z 3 sypialniami! West Rishon LeZion ? Wykonanie 175 m2 ?️ 3 kierunki: zachód, północ i południe ? Parkowanie przy tabo? Przechowywanie ✨ Piętro wejściowe: salon, kuchnia, sypialnia, toaleta i taras 14 m2. ✨ Górne piętro: 2 sypialnie, prysznic i …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage avec piscine au calme
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage avec piscine au calme
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage avec piscine au calme
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage avec piscine au calme
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage avec piscine au calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage avec piscine au calme
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage avec piscine au calme
Raanana, Izrael
od
$2,84M
Ładny uroczy domek położony na zachód od Raanana w bardzo cichej ulicy. Odnowiona, duża kuchnia z centralną wyspą. Przestronny salon z prawdziwą jadalnią. Bardzo jasne. Piwnica. Parking i bardzo piękny ogród z basenem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe cottage
Dzielnica mieszkaniowa Superbe cottage
Dzielnica mieszkaniowa Superbe cottage
Dzielnica mieszkaniowa Superbe cottage
Dzielnica mieszkaniowa Superbe cottage
Dzielnica mieszkaniowa Superbe cottage
Dzielnica mieszkaniowa Superbe cottage
Tel Mond, Izrael
od
$1,59M
W sercu eleganckich przedmieść między Netanya i Raanana, centralne i duszpasterskie. Domek 5.5 pokoje, całkowicie odnowione! Duży ogród, cicho z tyłu. Grunt ok. 230 m2, zbudowany 150 m2. Szeregowy Miklat
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$740,220
Apartament 4 pokoje w cenie 3 pokoje Cena spada! 4 pokojowe mieszkanie z mamadem • Apartament 4 pokoje szczególnie przestronne • Około 97 m2 zbudowany • 3. piętro z 6 • Immentuj miejsce odbioru • 2 słoneczne tarasy (mirpesot) • Mamad (sejf) • Podnoszenie • Cicha i jakościowa lokalizacja, iz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Kfar saba quartier calme et tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Kfar saba quartier calme et tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Kfar saba quartier calme et tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Kfar saba quartier calme et tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Kfar saba quartier calme et tres recherche
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Kfar saba quartier calme et tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Kfar saba quartier calme et tres recherche
Kfar Saba, Izrael
od
$1,38M
5 CZĘŚCI - PRZEGLĄD DEGAGOWANY - LUMINOS Apartament 5 pokoi o powierzchni 128 m2 netto (167 m2 arnona), z pięknym otwartym widokiem. ✔️ Salon zwrócony na południowy wschód, bardzo jasny ✔️ Otwarta kuchnia i przyjemna przestrzeń życiowa ✔️ 2 łazienki ✔️ Mamad ✔️ 2 miejsca parkingowe ✔️ Jask…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Dzielnica mieszkaniowa Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Dzielnica mieszkaniowa Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,27M
Quartier Ramez, Rishon LeZion Unikalny projekt mieszkalny w bardzo poszukiwanym obszarze Ramez, obejmujący tylko 12 mieszkań. Projekt został zbudowany ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej jakości konstrukcji, starannego projektowania i bogatych usług. Znajduje się w cichej i wewnętrznej ul…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Raanana, Izrael
od
$2,907
Ten 5-pokojowy apartament położony na ulicy Opsterland oferuje 130 m2 powierzchni mieszkalnej oraz 12 m2 taras Soukka z otwartym widokiem na mały park. Apartament znajduje się na czwartym piętrze, cieszy przyjemne i zielone środowisko w samym sercu miasta. ✔️ Podwójny zlew ✔️ 2 piece ✔️ So…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,15M
Nowe 4 pokoje z rzadkimi tomami - Borohov Street, Raanana Apartament, który wyróżnia się tym, co prawie już nie istnieje: bardzo duże objętości wnętrza i taras 13 m2, aby przedłużyć salon codziennie. Znajduje się na 4 piętrze budynku odnowionego dwa lata temu, mieszkanie jest całkowicie no…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Netanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Izrael
od
$1,04M
Szybko rozwijające się nadbrzeżne miasto, Netanya uwodzi swoim środowiskiem życia między plażami, spacery i tętniące życiem życie miejskie. Ulica Jerozolima, zaledwie 2 minuty od plaży i kikar, to mieszkanie dawniej 5 pokoi przekształconych w 4 pokoje oferuje piękne objętości ponad 130 m2. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Netanya, Izrael
od
$963,300
Apartament na sprzedaż w Netanya, blisko Nitsy i morza! Nowy i wysokiej jakości budynek z siłownią i salą imprezową. 12 piętro z windami. 4 pokoje, 2 łazienki. 97m2 + 12m2 taras. Widok na morze. 2 miejsca parkingowe, 1 piwnica. Cena: 2 850 000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Raanana, Izrael
od
$6,05M
✨ Luksusowy dom z basenem - East Raanana ✨W jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Raanana East, w pobliżu Synagogi Ohel Ari, ten dom wybudowany zaledwie 3 lata temu oferuje rzadkie, nowoczesne i eleganckie środowisko życia. Dzielony na 8 pokoi obiekt oferuje piękne pomieszczenia recep…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Nizza proche kikar
Netanya, Izrael
od
$777,400
Odnowiony budynek - 4 pokoje - 116 m2 z 3 orientacjami - mały widok na morze. Cicha ulica, obok wszystkich udogodnień i zejścia na morze. Winda i kryty parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Raanana, Izrael
od
$1,690
Krótkoterminowe wynajem - Ra 'anana - Specjalne wakacje Tichri??? Dostępny od jednego tygodnia w okresie Roch Hashana, Yom Kippur i Souccot. Minimum 1 tydzień - 5000 tygodniowo, z wyłączeniem energii elektrycznej. Ciesz się pobytem w Ra 'anana w tym przestronnym duplex pokój 5, idealnie po…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Netanya, Izrael
od
$827,762
Apartament na sprzedaż w centrum Netanya, w pobliżu Shuk, Mall i dworca autobusowego. Nowy budynek z ekskluzywnym ogrodem do budynku i pokoju imprezowego. 9 piętro na 12, 2 windy. 4 pokoje, 2 łazienki. 113 m2 + 15 m2 mirpeset. 1 miejsce parkingowe. 1 piwnica. Cena: 2 449 000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,67M
Ziemia z domem babci 3 pokoje Na sprzedaż wyłącznie - Half- dunam działki z rzadkim potencjałem w Nevé Zeev, Rishon LeZion • Prywatna fabuła półdunamu w Tabu • Obecnie zbudowany z 3 pokoju dom babci - 86 m2 • Możliwość budowy w miejscu luksusowej willi o powierzchni około 286 m2 (w tym piwn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Petah Tikva Subdistrict, Izrael
od
$1,37M
Apartament położony w bardzo poszukiwanym obszarze w Kfar Saba Yerouka. W 4-piętrowym budynku butiku, 2 minuty od Raanana, Canyon Ha Yerouka i wszystkie udogodnienia. Bardzo ładna powierzchnia 135 m2 netto [179 m2 arnona]. Duży salon z widokiem na lustro o powierzchni 26 m2. Słońce rano. Prz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Netanya, Izrael
od
$4,056
Do wynajęcia: luksusowy apartament w centrum miasta, w cichej ulicy. Apartament ten znajduje się w nowym budynku butikowym 5 pięter, jest bardzo przestronny z około 140 m2 powierzchni mieszkalnej i ogromny taras około 90 m2. Apartament jest w pełni umeblowany (wystarczy do przyjazdu z walizk…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble grand appartement
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble grand appartement
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble grand appartement
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble grand appartement
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble grand appartement
Raanana, Izrael
od
$3,786
Do wynajęcia - Ra 'anana Ten piękny 6-pokojowy apartament znajduje się w poszukiwanej części Ra 'anany i oferuje piękne objętości i przyjemne środowisko życia, idealne dla rodziny. ✔️ Powierzchnia mieszkalna 150 m2 ✔️ Taras (mirpeset) o powierzchni 16 m2 ✔️ Drugie piętro ✔️ Parking prywatn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Netanya, Izrael
od
$3,52M
Luksusowy apartament na sprzedaż w Netanya na linii frontu centrum miasta! Apartament z prywatnym spa! Sauna i jacuzzi z bieżnią i siłownią! Nowy i luksusowy budynek wielkiego budowniczego Briga z całodobowym opiekunem (basen, siłownia i spa z subskrypcją). Wieża składa się z 8 pięter z hote…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,04M
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy program nieruchomości, stworzony przez jednego z najbardziej prestiżowych budowniczych Ra 'anany. Położony przy ulicy Hagalil, kilka kroków od słynnej ulicy Ahuza, projekt ten cieszy się uprzywilejowaną…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Netanya, Izrael
od
$760,500
Piękny apartament na sprzedaż w centrum Netanya w pobliżu shuk, centrum handlowe i dworca autobusowego. Nowy budynek. 10 piętro na 12 z 2 windami. 3 pokoje, 2 łazienki. 90 m2 + 12 m2 taras. 1 miejsce parkingowe. Podwójna ekspozycja: Południe, Zachód. Cena: 2,250,000 sh
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$909,220
Wyłączny marketing 4 pokojowe mieszkanie przestronne, niedawno (tylko około 3 lat), doskonale zaprojektowane i czyste w każdym szczególe. ✔️ Około 100 m2 zbudowany ✔️ Taras słoneczny o powierzchni ok. 12 m2 ✔️ Orientacja na południowy wschód ✔️ Widok niezbrojony i zielony, niemożliwy do zbud…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse boulevard de nice
Netanya, Izrael
od
$3,110
Penthouse 150 m2 z 3 tarasami panoramiczny widok na morze 150 m2. Winda Szabat
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme neuf projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme neuf projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$2,87M
Numer referencyjny: RN 104 Kiryat Weizmann dzielnica, znany z francuskiego i amerykańskiego Projekt dwóch wysokich kondominium Bardzo ładna wysokość pod sufitem Land of 250 m2 Zbudowany na 3 piętrach o powierzchni 300 m2 Piwnica: pokój bezpieczeństwa, łazienka i powierzchnia do podziału na k…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,69M
Apartament 7 pokoi Na sprzedaż apartament z unikalnym ogrodem i odnowiony w dzielnicy Kiryat Ganim w Rishon LeZion! * Przestronny apartament 7 pokoi - 5 sypialni i dwa duże pokoje * Powierzchnia apartamentu: ok. 170 m2 * Duży ogród ok. 120 m2 * Dodatkowe oddzielne wejście od 1. piętra * Int…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Raanana, Izrael
od
$4,36M
Numer referencyjny: RN 107 Okręg: Kiryat Ganim, najpopularniejsza dzielnica Ra 'anana, na granicy Herzliya Ciche, zielone i mieszkalne, przy wejściu do pasa bez wyjścia Blisko stacji transportu publicznego, autobusów i Ra 'anana Blisko Lev HaPark, centrum handlowe z supermarketami, apteką, k…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$861,900
Szukasz nowego mieszkania w Gan Nahum? Zatrzymaj się! wyłączność: Rue Nordau, Rishon LeZion Mieszkanie nowe 4 pokoje od dewelopera, nigdy nie zamieszkały - nikt tam jeszcze nie mieszkał. Przestronny apartament z nowoczesnym designem, najwyższej jakości wykończenia. - Powierzchnia wybudowana:…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,55M
Wyłącznie sprzedaż - najpiękniejszy i najbardziej imponujący penthouse w popularnej dzielnicy Katznelson w Rishon LeZion! ? Penthouse 5 pokoi na jednym poziomie, w pełni odnowiony ? Budynek 2014 (z wyłączeniem Tama 38) ? Powierzchnia użytkowa - 153 m2 ? Lustro (taras słoneczny) o powierzchn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$672,620
Dzielnica Abramovich - ulica Shapira Nowa nieruchomość wyłącznie na sprzedaż!? ? Rishon LeZion Apartament 3 pokoje o powierzchni około 80 m2 duże i szczególnie przestronne Duża i przyjemna recepcja dla doskonałej recepcji ✔️ 3 orientacje - jasne i przestronne ✔️ Parking w tabu ✔️ Nadające …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Raanana, Izrael
od
$1,34M
Ładny 4-pokojowy ogród z dużą sypialnią i ogrodem. 2 łazienki, Kuchnia, mama i standardowy parking. Duża piwnica wliczone. Na zachód od ogrodu, przyjemny i cichy. Położony w samym centrum miasta, cichy, obok synagogi Shifte
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Netanya, Izrael
od
$907,530
Apartament na sprzedaż w Netanya, kilka kroków od morza i Blvd Nitsa. Dobrze utrzymany budynek z pięknym wejściem i pokój rowerowy. 4 piętro z windą. 3 pokoje bardzo przestronne. 2 łazienki. 92m2. Widok na morze. 4 wystawy. Klimatyzacja w każdym pokoju. Spokojnie i jasno. Miklat w budynku. 1…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville residence rotem chani
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville residence rotem chani
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville residence rotem chani
Raanana, Izrael
od
$1,18M
W samym sercu centrum Raanana, 2 minuty spacerem od wszystkich sklepów i udogodnień. Bardzo ładne 4 pokoje z mirpeset na zachód, parking i piwnica. Bardzo jasne mieszkanie. W tym Mamad
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$774,020
Rzadka okazja w Harakafot - najpiękniejsze mieszkanie na rynku! Takie dobro nie przychodzi codziennie! ? 3 pokoje ulica Arik Einstein Podłoga 1 z 4 ✨ Odnowiony apartament w doskonałym stanie ✨ 2 mirpesot (balkon) - przestronne i przyjemne ✨ Otwarty i zielony widok - bez budynków, które cię u…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Dzielnica mieszkaniowa Proche du centre ville au calme
Raanana, Izrael
od
$4,056
Apartament 4 pokoje z mamad, 2 łazienki. Bardzo ładny taras. Cicha ulica mieszkalna, blisko centrum. Wypożyczony tydzień (4000 sh / tydzień) lub cały miesiąc (12 000 sh / miesiąc). Nie uwzględniono zużycia energii elektrycznej i wody
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Raanana, Izrael
od
$1,11M
Piękny apartament o powierzchni 118 m2 i 9 m2 taras. parking. orientacje Południe / Zachód bardzo słoneczne. Zamknąć szkołę. Dziewięć nigdy nie żyje. Ciekawa cena, gorsza od chodzenia po pięknej powierzchni. Bardzo duży salon. 2 łazienki. Widok na dekorację parku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Raanana, Izrael
od
$3,68M
Bardzo ładny apartament o powierzchni 200 m2. 5 pokoi. Jeden apartament dwupoziomowy z łazienką. Bardzo duży salon 5 m wysoki sufit. duży taras z salonu i jadalni. Nowoczesna kuchnia z ilotem. Parkiet w pokojach. Na podłodze basenu i duży taras. mamad / 2 miejsca parkingowe
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,53M
Na sprzedaż: ekskluzywna prywatna willa położona w rejonach Neve Hof w Rishon LeZion. Idealna lokalizacja: Ulica HaIgeret, cicha i bardzo poszukiwana ulica, blisko morza. Obiekt cieszy się ogromnym ogrodem wokół całej willi, oferując całkowitą prywatność i spokojną atmosferę. Położony w wys…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$978,510
Apartament 5 pokoje, Harakafot Rishon LeZion dzielnicy, 124 m2 zbudowany, piętro 12 na 27, słoneczny taras 14 m2 zachód z niezakłóconym i wiecznym widokiem na morze, na północ, zachód i południe orientacje, podziemny parking, mamad, 3 windy, niedawny i utrzymany budynek, luksusowe lobby i po…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Netanya, Izrael
od
$4,80M
Przed plaży schodzenie - Nowy dom deweloperski. Basen i winda w rezydencji. 7 pokoi z 4 łazienkami. Ładny widok na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Dzielnica mieszkaniowa Construction neuve nat 600
Netanya, Izrael
od
$2,67M
NAT600 DOM na 2 piętrach - 5 pokoi - 195 m2 powierzchnia mieszkalna + 106 m2 ogród możliwość zbudowania basenu DOSTAWY KOŃCOWE 2026
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Netanya, Izrael
od
$2,11M
Numer referencyjny: NT 225 Okręg: Hashmonaim Najnowszy i nowoczesny budynek tylko 6 lat Ekstremalny penthouse 5-pokojowy w tym mamad Powierzchnia 170 m2 Duży taras o powierzchni 130 m2 z prywatnym basenem Panoramiczny widok na morze na prawie 200 ° 19 i ostatnie piętro z windami Klimatyzacja…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Netanya, Izrael
od
$3,38M
W prestiżowej ulicy z widokiem na morze, w samym sercu ultraluksusowego projektu mieszkalnego, odkryć rzadką nieruchomość znajduje się we współczesnej wieży 24 piętra, oferując tylko dwa apartamenty na poziomie dla całkowitej prywatności. ? Apartament 5 pokoje o wysokim stanie • 140 m2 z ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Raanana, Izrael
od
$1,28M
Apartament z 5 pokojami z tarasem i piwnicą. taras o powierzchni 10 m2. Całkiem otwarta kuchnia. Odnowiony budynek z mamą. centrum miasta w pobliżu synagogi Rav Pinto ma 2 nie d pobudza, ale cicho. Ulica ma unikalny zmysł
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,06M
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy program nieruchomości, stworzony przez jednego z najbardziej prestiżowych budowniczych Ra 'anany. Położony przy ulicy Hagalil, kilka kroków od słynnej ulicy Ahuza, projekt ten cieszy się uprzywilejowaną…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Netanya, Izrael
od
$3,18M
W samym sercu miasta, ciesząc się doskonałą lokalizacją u podnóża Kikar, odkryj zalety nowego budynku. Ten przestronny apartament oferuje: Powierzchnia mieszkalna: 187 m2 Przestrzeń zewnętrzna: Taras o powierzchni 50 m2 Główne aktywa: Widok na morze Komfort: 2 miejsca parkingowe + piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,20M
Na sprzedaż - Przestronna willa w dzielnicy Neve Hof, Rishon LeZion Idealna lokalizacja, blisko morza. Wyjątkowa nieruchomość z ogrodem i prywatnym basenem, idealny do życia, inwestowania lub uczynienia go stóp do ziemi. Rzadko na rynku, szybko chwycić. Charakterystyka właściwości: • 5 głó…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Netanya, Izrael
od
$811,200
4 pokoje - 115 m2 - Zachód z małym widokiem na morze. Konserwacja z windą. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Yarmuk quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Dzielnica mieszkaniowa Yarmuk quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Dzielnica mieszkaniowa Yarmuk quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,20M
Quartier Ramez, Rishon LeZion Unikalny projekt mieszkalny w popularnej dzielnicy Ramez, z zaledwie 12 jednostkami. Projekt zbudowany jest ze szczególnym naciskiem na jakość konstrukcji, staranne projektowanie i wysokiej klasy wykończenia. Znajduje się w cichej i wewnętrznej ulicy w samym se…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$760,500
Wyłącznie w dzielnicy Abramovitch ✨? ? 4 pokoje, około 100 m2 w Tabou (rzeczywiście znacznie więcej) ? 1 piętro + winda ? Stara konstrukcja - duże przestrzenie świetlne ? Apartament z WC i prysznicem ? Gazowe podgrzewacze wody ? Parking przy Tabou + wygodny parking przy budynku ? Dobrze utrz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,96M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,01M
Apartament 5 pokoi Duży 5 pokojowy apartament w pełni odnowiony w dzielnicy Kramim, Rishon LeZion!!! • Duże 5 pokojowe mieszkanie, przestronne i jasne • Zbudowany ok. 114 m2 (według arnony) • 4 piętro z 6 • Mały budynek jakości i dobrze utrzymany - tylko 13 mieszkań w sumie • Odnowiony apar…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,62M
Numer referencyjny: RL 111 Okręg: Kiryat Leumi Ostatni budynek 5 sztuk włącznie z mamadem Powierzchnia 130 m2 Lustro 14 m2 10 piętro z windami Klimatyzacja 2 łazienki Jaskinia przylegająca do mieszkania Parking prywatny Strażnik w budynku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Netanya, Izrael
od
$777,400
Budynek - 4 pokoje - 106 m2 + 14 m2 balkon Otwórz widok 2 łazienki odnowione 3 parking Winda
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Na mapie
1 2
Realting.com
Udać się