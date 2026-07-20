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Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire grand jardin

Kiryat Gat, Izrael
od
$564,160
;
5
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ID: 38687
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasteczko
    Kiryat Gat

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Kiryat Gat, Izrael
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Kiryat Gat, Izrael
od
$564,160
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Cena na zgłoszenie
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
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