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Dzielnica mieszkaniowa Ramat aviv neve avivim

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,51M
;
10
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ID: 38349
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Simtat Tagore, 40

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzeda ¿w Ramat- Aviv, w dzielnicy Neve- Avivim, cichej i jako ¶ ci, w pobli ¿u Sde- Dov, Kanyon de Ramat- Aviv, parki, szko ³ y i transport publiczny. Ostatni budynek. Drugie piętro na 7 z windą. 4 pokoje, 2 łazienki. 105 m2 + 11 m2 mirpeset po stronie dziedzińca. 2 wystawy: północ, zachód. 1 piwnica. Cena: 4 590 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Ramat aviv neve avivim
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,51M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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