  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Petit et charmant 3 pieces ideal investissement

Dzielnica mieszkaniowa Petit et charmant 3 pieces ideal investissement

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38422
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKalir, 11

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer kempinski
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,80M
Dzielnica mieszkaniowa Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Raanana, Izrael
od
$1,17M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,59M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,36M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,25M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Petit et charmant 3 pieces ideal investissement
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles
Dzielnica mieszkaniowa En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles
Dzielnica mieszkaniowa En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles
Bat Jam, Izrael
od
$869,200
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,08M
4 pokojowe mieszkanie znajduje się na 4 piętrze najnowszego budynku. ✔️ Powierzchnia mieszkalna 125 m2 ✔️ Duży salon ✔️ Mamad ✔️ Nice otwarta kuchnia z wyspą ✔️ Taras o powierzchni 12 m2 ✔️ Parkowanie robotyczne Obiekt jest obecnie wynajęty na 2 lata na 8000 Przyjemne i jasne mieszkanie, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Hadera, Izrael
od
$892,160
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się